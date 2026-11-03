Alexis Mac Allister habló sobre un posible regreso a Boca: "Me quedé con ganas de jugar más"

El volante de la selección argentina brindó declaraciones sobre su futuro y la posibilidad de volver al Xeneize.

El volante de la selección argentina y el Liverpool, Alexis Mac Allister , brindó una entrevista con Gastón y Esteban Edul y habló sobre varios temas, entre ellos, la posibilidad de retornar a jugar en el fútbol local, con Boca y Argentinos Juniors como principales objetivos.

El campeón del mundo jugó en el Xeneize por una temporada, en el año 2019 y se terminó yendo al Brighton inglés: "Me quedó un poco la espinita con Boca de que haya sido un tiempo tan corto. Me quedé con ganas de jugar un poco más".

Su salida se dio tras el inicio de la conducción de Juan Román Riquelme en Boca, y el futbolista declaró un tiempo después que no le gustó como se manejó: "Yo quería quedarme si me lo pedían. Boca pudo comprarme y no lo hizo, no me sentí valorado. Escuché de Ameal que a Boca no le quedó un peso cuando el equipo inglés les dio un millón más. Es todo política y no quiero entrar en eso".

Alexis MAC ALLISTER aseguró que LE GUSTARÍA VOLVER a BOCA "Me quedó un poco la espinita con Boca de que haya sido un tiempo tan corto. Me quedé con ganas de jugar un poco más" ¿Te gustaría que vuelva? @losedul pic.twitter.com/jAcSoBr6kd

También habló sobre la posibilidad de retorno al Bicho de La Paternal, club del que surgió: "Argentinos es el club que me dio todo tanto a mí como a mi familia y, obviamente, me encantaría".

Mac Allister tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2028, aunque del club le avisaron que no le renovarán. Sin embargo, el jugador afirmó que su deseo es continuar: "Siento ese cariño de la gente; para mí es algo increíble. Estamos en una situación en la que yo estoy con un año y medio de contrato; al final, me sigue quedando tiempo en este club. Lo que quiero es seguir acá".

"Me sigue quedando tiempo dentro de este club, que es lo que más quiero: seguir acá"



Alexis Mac Allister habló de su futuro en el Liverpool, que por ahora no tendría planes de renovarle el contrato. Explicó que, con los cambios de técnico y director deportivo, su situación… pic.twitter.com/QaA2iIc9z0 — Resumido (@Resumidoinfo) November 3, 2026

Alexis Mac Allister habló sobre la final del Mundial

Mac Allister brindó su mirada sobre el último partido de la Copa del Mundo, en el que Argentina cayó con España: "Nosotros siempre nos quedamos con las cosas positivas. Obviamente, fue un dolor muy grande no haber podido ganarlo, porque todos sentíamos que estábamos cerca y que podíamos ganar esa final del mundo".

También opinó sobre las teorías conspirativas de la final: "Al ser una familia de fútbol, entendemos que esas cosas no existen. Lamentablemente, hoy vivimos en un mundo donde, con las redes sociales, hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa".

“HOY VIVIMOS EN UN MUNDO DONDE CON LAS REDES SOCIALES SE DICE CUALQUIER COSA. NO PASÓ NADA”



Alexis Mac Allister con @gastonedul y @estebanedul en @losedul:



Sobre la final de la Copa del Mundo:



“Obviamente fue un dolor muy grande no haber podido ganar el Mundial.… pic.twitter.com/ZfI3f2GLJz — dataref (@dataref_ar) November 3, 2026

Mac Allister y la esperanza de que Messi siga en la selección argentina

Mac Allister señaló en la entrevista que todavía no se da cuenta de que Lionel Messi no estará más en el predio: "Así como nos pasó con la Copa del Mundo, que a uno le cuesta asimilar ese tipo de cosas, creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros. Capaz ahora, cuando vayamos, sí. Entiendo, obviamente, todo lo que se generó, la decisión de él".

Alexis Mac Allister en Los Edul: “Todavía no asimilé la salida de Messi; no nos damos cuenta que no va a estar más con nosotros. Yo siento que sigue la puertita abierta en algún momento. Decido sentirlo así”.

Capítulo 4 ya disponible en mi canal de YouTube. pic.twitter.com/Bf4LS1VWRW — Gastón Edul (@gastonedul) November 3, 2026

"Yo siento que todavía hay una puertita abierta en algún momento. Lo siento así porque él siempre lo dio todo por la selección, siempre marcó la diferencia dentro de la cancha. Lo hizo en un Mundial con 39 años", siguió Mac Allister.