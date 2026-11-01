Serna cruzó a D'Onofrio y Ponzio tras el Superclásico

El colombiano rechazó las denuncias millonarias, cuestionó a Nicolás Ramírez y defendió el 1-0 de Boca en La Bombonera.

Mauricio Serna salió al cruce de las fuertes acusaciones que surgieron desde River después de la derrota 1-0 frente a Boca en La Bombonera . El exintegrante del Consejo de Fútbol respondió especialmente a Rodolfo D’Onofrio , quien denunció un supuesto favorecimiento arbitral, y tomó posición en medio de los reclamos encabezados también por Leonardo Ponzio .

Consultado por los mensajes del expresidente millonario, el colombiano lanzó una frase directa: “ El que las hace se las imagina… ”. Luego profundizó su postura: “ Yo, cuando hablo de robo, es porque robo algo. O cuando hablo de una mala persona, es porque soy mala persona. Por eso, el que las hace se las imagina ”.

D’Onofrio había publicado varios mensajes durante y después del partido. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió luego de la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Más tarde volvió a cuestionar al arbitraje y al VAR por otras acciones del encuentro. También reclamó un supuesto penal sobre Nicolás Otamendi y una segunda amarilla para Leandro Paredes, y aseguró que River había sido perjudicado nuevamente.

Serna también cuestionó al árbitro Nicolás Ramírez

La respuesta del "Chicho" Serna no significó una defensa completa del desempeño de Nicolás Ramírez. El colombiano fue crítico con la conducción del juez y sostuvo: “La cara de asustado que tenía… La verdad que nunca vi que pite tan mal. Muy permisivo, todos los jugadores se le iban encima”.

Sin embargo, diferenció esa evaluación de las acusaciones de favoritismo. “Pero al final ganó el que tenía que ganar”, remarcó, en referencia a la victoria Xeneize conseguida gracias al gol de Lautaro Di Lollo en la primera etapa del partido.

El defensor convirtió a los 27 minutos del primer tiempo, después de un córner ejecutado por Sebastián Villa. Para entonces, River ya jugaba con diez debido a la expulsión del defensor Martínez Quarta, sancionada luego de que el VAR, encabezado por Silvio Trucco, llamara a Ramírez por un agarrón sobre Miguel Merentiel.

Ponzio también había apuntado contra el arbitraje

Las críticas desde River continuaron durante todo el encuentro. En el segundo tiempo, el banco reclamó una sanción mayor para Lautaro Blanco por una falta sobre Tobías Andrada y una segunda amarilla para Paredes tras una infracción sobre Tomás Galván.

La tensión explotó cuando Gonzalo Montiel fue expulsado por una entrada sobre Blanco. Las cámaras captaron a Ponzio dirigiéndose a Ramírez: “¿Ya está? Cumpliste, ey, cumpliste. ¿Listo? ¿Otro menos?”.

Después, el entrenador insistió: “La de Blanco y Montiel fueron parecidas. Una es amarilla y otra roja”, y agregó que el VAR “interfiere en muchos casos en contra nuestra y en otros no interfiere”.

Así, el 1-0 dejó una discusión que continuó fuera de la cancha. Mientras River denunció diferencias de criterio y su dirigencia elevó el tono de las acusaciones, Serna respondió desde la vereda de Boca: cuestionó a Ramírez, pero rechazó de plano la idea de que el resultado hubiera sido producto de un favorecimiento.