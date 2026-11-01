"Que designen al campeón": la bronca de Otamendi con el arbitraje tras la derrota en el Superclásico

Nicolás Otamendi expresó su bronca por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico que River perdió 1-0 frente a Boca en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Después del encuentro, el capitán del Millonario cuestionó los criterios utilizados por el juez en distintas jugadas y consideró que las decisiones perjudicaron a su equipo. “Se está arruinando el fútbol argentino” , sostuvo ante los medios, en una de las declaraciones más fuertes de la tarde.

El defensor apuntó especialmente a lo que consideró una falta de uniformidad en las sanciones disciplinarias. “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados ”, manifestó. Además, vinculó sus críticas con la imagen del campeonato y la jerarquía de los futbolistas que participan en los distintos clubes.

La frase más contundente llegó cuando le preguntaron por la posibilidad de seguir compitiendo bajo esas condiciones. “Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara”, afirmó. Luego, elevó todavía más el tono de su reclamo con una declaración dirigida a la organización del torneo: “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos ”.

"CON DOS JUGADORES MÁS, ¿CUÁNTAS VECES PATEÓ BOCA?"



La palabra de Nicolás Otamendi en zona mixta luego de la derrota en el Superclásico. pic.twitter.com/NQdzRuWBiv — TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2026

El campeón del mundo también repasó algunas de las jugadas que generaron protestas durante el encuentro. Entre ellas mencionó la segunda tarjeta amarilla que reclamó River para Leandro Paredes, la infracción de Blanco y la expulsión de Gonzalo Montiel. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, opinó el capitán, que comparó las decisiones tomadas por el encargado de impartir justicia en diferentes momentos del partido.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con una acción dentro del área en la que el defensor pidió penal a su favor. Según su interpretación, la jugada no fue revisada con la atención necesaria por el equipo arbitral. “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en offside pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza”, señaló.

De todos modos, el referente reconoció que River no consiguió desarrollar el partido que pretendía. Sin embargo, tampoco consideró que Boca hubiera mostrado una superioridad suficiente para justificar el resultado. “No hizo el juego que quisimos hacer, pero tampoco Boca nos jugó como para decir que fueron mejores”, expresó. El conjunto de Núñez se marchó de La Bombonera con una derrota que complicó sus aspiraciones en el campeonato.

"EN EL PRÓXIMO TORNEO QUE DESIGNEN QUIÉN VA A SER EL CAMPEÓN Y DIRECTAMENTE NO COMPETIMOS"



Nicolás Otamendi, tras la derrota de River en el Superclásico.



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River quedó sin chances de entrar a la Libertadores por tabla anual

El resultado también dejó al Millonario sin posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Por eso, el equipo deberá concentrar sus esfuerzos en la recta final del Clausura, donde todavía conserva la posibilidad de pelear por el título. Ota reconoció que el golpe será difícil de asimilar, aunque pidió mirar hacia adelante y enfocarse en los compromisos que todavía quedan por disputar.

“Mañana intentaremos ser lo más positivo posible. Nos tocan partidos por delante y hay que levantarse. Van a ser días duros pero se sale adelante, como todo argentino”, concluyó. De esta manera, reflejó el malestar del plantel tras el Superclásico, con el arbitraje como principal foco de las críticas y la obligación de recuperarse rápidamente para sostener el objetivo de cerrar el año con una consagración.