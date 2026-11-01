Superclásico caliente: Boca volvió a ganarle a River, que estalla contra el arbitraje

La roja a Montiel

Pasando los 35', Montiel cometió una dura infracción sobre Blanco, cuando el lateral izquierdo se escapaba por el sector. Ramírez le sacó la roja y desató una nueva ola de protestas de los jugadores y el banco riverplatense.

River se quedó con dos menos y el partido lució sentenciado por esa gran diferencia numérica.