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La Mañana Boca

Superclásico caliente: Boca volvió a ganarle a River, que estalla contra el arbitraje

El partido más importante del fútbol argentino correspondió a la penúltima fecha de la fase regular del Clausura y fue para el local.

Superclásico caliente: Boca volvió a ganarle a River, que estalla contra el arbitraje
Superclásico caliente: Boca volvió a ganarle a River, que estalla contra el arbitraje
Superclásico caliente: Boca volvió a ganarle a River, que estalla contra el arbitraje

En un partido muy caliente y lleno de suspicacias, Boca le ganó 1 a 0 a River en La Bombonera gracias al gol de Lautaro Di Lollo. Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino lo tuvo al xeneize levemente mejor desde el juego y a la visita mal plantado y con dos expulsados. Lucas Martínez Quarta vio la roja a los 10 minutos y cerca del final pasó lo mismo con Gonzalo Montiel.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, el encuentro tuvo más protestas que juego, pero le sirve a Boca para seguir en su camino de buscar la tabla anual y todos los títulos que tiene en juego.

Del lado del Millo, todas las miradas apuntan contra Nicolás Ramírez y su equipo arbitral. Desde todos los ámbitos, River condicionó al arbitraje en la semana y hasta se ausentó de la conferencia de prensa previa.

Durante el partido, las protestas fueron constantes y la pésima conducción del árbitro colaboró en que el espectáculo deportivo fuera malo. Desde River piden la expulsión de Paredes por doble amarilla, un supuesto penal a Otamendi y protestan las dos expulsiones.

Final de un Superclásico que solo le sirve a Boca

En una tarde de poco fútbol, donde el local jugó poco y la visita solo protestó, el triunfo fue para el xeneize. Con poco, le alcanzó para ser superior. Pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez.

La roja a Montiel

Pasando los 35', Montiel cometió una dura infracción sobre Blanco, cuando el lateral izquierdo se escapaba por el sector. Ramírez le sacó la roja y desató una nueva ola de protestas de los jugadores y el banco riverplatense.

River se quedó con dos menos y el partido lució sentenciado por esa gran diferencia numérica.

Decisiones equivocadas de Ramírez

Mientras Paredes hace gestos que deberían ser causantes de amarilla, el árbitro elige el "siga, siga". Estando amonestado, cometió una infracción sobre el ingresado Pereyra y el juez decidió solo cobrar la falta. Todo River protestó la resolución de Ramírez.

Minutos después, hubo penal de Di Lollo a Otamendi, pero ni el VAR ni el árbitro decidieron cobrar nada.

Cambios para el segundo tiempo

Ponzio mandó a Lautaro Pereyra a la cancha. El volante ofensivo entró por Silva y el mediocampista central pasó a ser Andrada.

Arruabarrena sacó a Jagger Herrera, amonestado, para poner a Ayrton Costa.

Final del primer tiempo

Boca dominó la pelota y tuvo un par de aproximaciones, pero las terminó mal. River se acercó con un tiro libre de Almada que se fue lejos pero era peligroso.

¡GOL DE BOCA!

Sebastián Villa tiró un córner desde la derecha y Lautaro Di Lollo le ganó de arriba a Rivero y sin saltar puso el primero con un cabezazo impecable.

Ponzio sacó a su jugador más adelantado

Lucas Beltrán fue reemplazado por Lautaro Rivero para completar la defensa, tras la roja a Martínez Quarta.

Expulsado Martínez Quarta

En el segundo ataque peligroso, Boca lastimó. Ascacibar le puso un pase distinguido a Merentiel y cuando el delantero se iba solo, fue derribado por Martíntez Quarta.

Nicolás Ramírez dejó seguir y el VAR corrigió su error. Silvio Trucco lo llamó y el juez principal no tuvo más opción que echar al defensor de River.

Arrancó el Superclásico

River también tiene 11 confirmado por el Superclásico

El Millonario jugará en la Bombonera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva; Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Las picantes declaraciones del Vasco Arruabarrena en la previa del partido

A una hora del duelo clave ante River en la Bombonera, el DT de Boca se hizo eco de las chicanas por su último Superclásico: fue durante la Copa Libertadores 2015, en aquel duelo de los octavos de final que no terminó por el gas pimienta. "Siguen habiendo los mismos boludos y las mismas estupideces. De un lado y del otro. Llorar... Todo lo que ha habido esta semana... Y también hay bastante de ustedes (los periodistas). Hay que estar ajeno y tratar de que el referí, que va a tener un día complicado".

Boca ya confirmó formación para el Superclásico ante River

El Xeneize formará con Álvaro Montero; Leandro Lozano; Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. Así, el Vasco Arruabarrena pondrá en cancha el mejor 11 posible ante River en la Bombonera.

Cómo llega Boca

El Xeneize, conducido por Rodolfo Arruabarrena, llega en un gran momento y con varios objetivos por delante: está clasificado a los playoffs del Clausura, es semifinalista de la Copa Argentina y finalista de la Copa Sudamericana.

Además, pelea por terminar en lo más alto de la Tabla Anual y sumar esa estrella, galardón que por el momento le corresponde a Rosario Central.

El momento de River

Del otro lado, el Millonario, dirigido por Leonardo Ponzio, buscará dar el golpe en territorio rival para cambiar el rumbo de un año complicado, sin títulos y con eliminaciones tempranas. El entrenador interino consiguió seis victorias en sus últimos ocho partidos y tendrá una prueba de máxima exigencia.

El partido tendrá un condimento especial por la presencia de varios campeones del mundo en Qatar 2022. Leandro Paredes será una de las referencias de Boca, mientras que River podría reunir a futbolistas de la talla de Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.

River condicionó al arbitraje

Dirigencia, jugadores y cuerpo técnico del Millo condicionaron el arbitraje en la previa, como Boca lo hizo en el duelo del primer semestre. El Millo no fue a la conferencia de prensa que se realiza antes de cada clásico.

El juez será Nicolás Ramírez, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

La expectativa desde muy temprano

Las calles de La Boca están pobladas de hinchas desde la tarde del sábado y a través de las redes sociales la ansiedad va creciendo a medida que se acerca el partido.

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