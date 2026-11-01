Superclásico caliente: Boca volvió a ganarle a River, que estalla contra el arbitraje

Final de un Superclásico que solo le sirve a Boca
En una tarde de poco fútbol, donde el local jugó poco y la visita solo protestó, el triunfo fue para el xeneize. Con poco, le alcanzó para ser superior. Pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez.
El partido más importante del fútbol argentino correspondió a la penúltima fecha de la fase regular del Clausura y fue para el local.
En un partido muy caliente y lleno de suspicacias, Boca le ganó 1 a 0 a River en La Bombonera gracias al gol de Lautaro Di Lollo. Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino lo tuvo al xeneize levemente mejor desde el juego y a la visita mal plantado y con dos expulsados. Lucas Martínez Quarta vio la roja a los 10 minutos y cerca del final pasó lo mismo con Gonzalo Montiel.
Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, el encuentro tuvo más protestas que juego, pero le sirve a Boca para seguir en su camino de buscar la tabla anual y todos los títulos que tiene en juego.
Del lado del Millo, todas las miradas apuntan contra Nicolás Ramírez y su equipo arbitral. Desde todos los ámbitos, River condicionó al arbitraje en la semana y hasta se ausentó de la conferencia de prensa previa.
Durante el partido, las protestas fueron constantes y la pésima conducción del árbitro colaboró en que el espectáculo deportivo fuera malo. Desde River piden la expulsión de Paredes por doble amarilla, un supuesto penal a Otamendi y protestan las dos expulsiones.
El partido tendrá un condimento especial por la presencia de varios campeones del mundo en Qatar 2022. Leandro Paredes será una de las referencias de Boca, mientras que River podría reunir a futbolistas de la talla de Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.
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