Qué es el DOGSO, la explicación que dio Ramírez para echar a Martínez Quarta en el Superclásico

En la derrota de River frente a Boca, el encargado de impartir justicia mencionó una sigla en inglés para justificar su decisión.

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en los primeros minutos del Superclásico tuvo una explicación particular por parte de Nicolás Ramírez . Después de revisar la jugada a instancias del VAR, el árbitro comunicó su decisión en mitad de la cancha de la Bombonera y utilizó una sigla en inglés para fundamentar la tarjeta roja directa al defensor de River . El término fue DOGSO, una abreviatura reglamentaria que se emplea para identificar las infracciones que impiden una ocasión manifiesta de gol.

“Luego de la revisión en campo, observo que el jugador N° 28 visitante comete una infracción de DOGSO hacia el equipo rival. Decisión final: tiro libre para el equipo local y expulsión”, explicó el juez ante los futbolistas. La expresión corresponde a “Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity”, que en español significa impedir una ocasión manifiesta de gol . Esa fue la interpretación que realizó el juez sobre el agarrón de MQ a Miguel Merentiel, cuando el delantero uruguayo se dirigía hacia el arco defendido por Santiago Beltrán.

La decisión generó fuertes protestas de los jugadores del Millonario y también repercusiones fuera del campo de juego. Sin embargo, el juez mantuvo su determinación después de observar las imágenes en el monitor. Para considerar que se trató de una oportunidad manifiesta de gol, se evaluaron cuatro condiciones reglamentarias: la distancia respecto del arco, la dirección del ataque, la posibilidad de controlar la pelota y la cantidad de defensores con capacidad de intervenir .

¿QUÉ ES LA INFRACCIÓN DE "DOGSO" QUE COBRÓ RAMÍREZ EN LA ROJA A MARTÍNEZ QUARTA? Una infracción de DOGSO (por sus siglas en inglés: Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity) es aquella en la que un jugador comete una falta para impedir una ocasión manifiesta de gol a un… pic.twitter.com/fFghzDT4VL

En la jugada, la Bestia tenía el balón por delante y estaba en condiciones de avanzar hacia el área, a unos 30 metros del arco. Además, se desplazaba en diagonal hacia el centro y ningún defensor de River tenía posibilidades concretas de impedir que quedara mano a mano con el arquero. Por esos elementos, el encargado de impartir justicia entendió que la infracción cumplía con los requisitos de DOGSO y confirmó la expulsión que dejó al equipo de Leonardo Ponzio con diez futbolistas desde los siete minutos.

Para que una falta encuadre en DOGSO ( sigla en inglés de oportunidad manifiesta de gol) debe cumplir las cuatro condiciones:

- distancia entre infracción y el arco

- dirección

- control de pelota

- cantidad de defensores.



Si no se cumple una de ellas es amarilla — Pato Burlone (@patoburlone) November 1, 2026

Ramírez no había cobrado falta en primera instancia

Sin embargo, cabe destacar que fue Silvio Trucco quien le avisó al colegiado de la falta: lo cierto es que, para Ramírez, la acción había sido considerada una acción de juego, un forcejeo, y no consistía en una decisión arbitral. Incluso en una determinación correcta en última instancia, el acierto fue del VAR.