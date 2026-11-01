Por qué Boca no ganó la Tabla Anual tras vencer en el Superclásico y qué necesita

Más allá de que le queda un partido para coronarse como el mejor del año, ya clasificó a la Copa Libertadores 2027.

Boca quedó a un paso de quedarse con el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino y depende de sí mismo para cerrar el año en lo más alto. Después de vencer 1-0 a River en el Superclásico , el equipo de la Ribera alcanzó los 60 puntos y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 . Ahora tendrá una última oportunidad para coronar su campaña con el título de Campeón de Liga, que se define por la sumatoria de unidades del Apertura y el Clausura.

El próximo compromiso será frente a Defensa y Justicia , en La Bombonera, por la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura. Una victoria le permitirá alcanzar los 63 puntos y asegurarse el primer puesto sin depender de ningún otro resultado. Rosario Central , su principal perseguidor, tiene 59 unidades y solamente puede llegar a 62 si gana su encuentro pendiente. Por eso, el Xeneize tendrá en sus manos la posibilidad de cerrar la definición.

La situación cambia si el club azul y oro no consigue los tres puntos. En caso de empatar, llegará a 61 unidades y deberá prestar atención a lo que suceda con el Canalla y Argentinos Juniors . La Academia santafesina puede superarlo si gana su partido, ya que alcanzaría los 62 puntos. El conjunto rosarino, que viene de vencer a Sarmiento en Junín, se mantiene como escolta y todavía tiene posibilidades matemáticas de quedarse con el primer lugar.

El Bicho también continúa en carrera, aunque cuenta con dos encuentros pendientes y suma 57 puntos. Si consigue ganar ambos, llegará a 63 y podrá superar a los del Vasco Arruabarrena en la tabla. Si suma cuatro unidades, en cambio, alcanzará los 61 puntos y quedará igualado con el Xeneize. En ese escenario, la diferencia de gol será determinante: Boca tiene actualmente +21, mientras que el elenco de La Paternal registra +11.

Por qué ya clasificó a la Copa Libertadores 2027

Por eso, el equipo de la Ribera no solamente deberá mirar el resultado de su propio partido, sino también los compromisos de sus perseguidores. La tabla anual también define los lugares de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada. Boca ya cumplió uno de sus objetivos al asegurarse su participación en la Libertadores 2027, luego de la victoria en el Superclásico. El triunfo ante River le permitió alcanzar los 60 puntos y dejar sin posibilidades de superarlo a Vélez, que ocupa el cuarto puesto.

Detrás de Boca, Central y Argentinos son los equipos que completan los primeros puestos de la clasificación acumulada. El Fortín aparece más atrás, seguido por Instituto, Gimnasia, Independiente Rivadavia y el Millonario. La ubicación definitiva de cada uno será importante para determinar los cupos internacionales, aunque también habrá que contemplar los lugares que se liberan por los campeones de los torneos y de la Copa Argentina.