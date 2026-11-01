Otro violento cruce entre el zapalino Acuña y Leandro Paredes en el Superclásico

Como había pasado en abril, en el Monumental, el neuquino y el capitán de Boca se cruzaron y terminaron amonestados.

El zapalino Marcos Acuña y Leandro Paredes volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo en el Superclásico . Como ya había ocurrido en el primer enfrentamiento del año, los futbolistas se carajearon, intercambiaron empujones y recriminaciones, en una escena que volvió a elevar la temperatura del partido en La Bombonera.

El antecedente estaba fresco. En el clásico correspondiente al Torneo Apertura, que Boca ganó 1 a 0, ambos jugadores ya habían tenido un encontronazo en el campo de juego. Aquella vez también hubo empujones y palabras fuertes entre el defensor de River y el mediocampista xeneize.

Lejos de quedar como un episodio aislado, la rivalidad entre los dos volvió a quedar expuesta en el nuevo capítulo del duelo más importante del fútbol argentino.

Qué pasó este domingo en La Bombonera entre Paredes y el zapalino

En esta oportunidad, Acuña fue quien tomó la iniciativa en la agresión, con un contacto físico que encontró a Paredes exagerando la caída. Los dos futbolistas se apuraron mutuamente hasta que intervino el árbitro Nicolás Ramírez, quien decidió mostrarles la tarjeta amarilla a ambos para intentar controlar la situación.

Sin embargo, la escena dejó otro detalle que no pasó inadvertido en la transmisión televisiva. Paredes le dijo "cagón" al árbitro, una expresión que se pudo leer en la interpretación de los labios que mostró la pantalla. Pese al insulto, Ramírez optó por no profundizar el conflicto y eligió manejar la situación antes de aplicar una sanción mayor.

Así, el zapalino volvió a quedar en el centro de una escena caliente del Superclásico. Dos partidos, dos cruces y una rivalidad personal que parece haber sumado un capítulo más en la histórica disputa entre Boca y River.

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Cabe recordar que ambos jugadores compartieron seis años en la selección, entre 2018 y 2024.

Luego, entre las lesiones del Huevo, el mal rendimiento de River y las decisiones tácticas de Scaloni, Acuña dejó de ser parte del "elenco estable" de la selección hace un par de años y no tuvo chances de ir al Mundial 2026. De hecho, el puesto de lateral izquierdo suplente fue para Facundo Medina, un jugador bastante más limitado que Acuña, pero que fue citado siempre por el entrenador.