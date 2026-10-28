El lateral izquierdo se encuentra entre las incógnitas que debe resolver Leo Ponzio en el armado del equipo para visitar a Boca.

Cuál es la lesión del Huevo Acuña, que lo tiene en duda para el Superclásico del domingo.

River viene de vencer a Racing en el Monumental el pasado domingo, pero la cabeza del equipo de Leo Ponzio ya está puesta en el Superclásico ante Boca del próximo domingo 1 de noviembre. En este contexto, el entrenador Millonario está a la espera por la evolución de los lesionados con un regreso en defensa.

En defensa hay una incógnita y es la de Marcos Acuña . El Huevo debería estar para volver, pero todavía sigue sintiendo molestias en el empeine. El lateral izquierdo hace dos semanas que no trabaja con normalidad junto a sus compañeros, por lo que Francisco Ortega sería quién ocupe su lugar en el once titular, si no hay sorpresas. Además, Lucas Martínez Quarta regresa como el primer central después de no haber jugada frente a Racing por suspensión.

River, que viene de ganar seis de los últimos ocho partidos, tiene problemas para conformar la mitad de la cancha, pero dependerá de la evolución de los lesionados. Fausto Vera llegaría con lo justo después de sufrir un desgarro y Aníbal Moreno se realizó estudios por un dolor lumbar y Ponzio podría contar con él. En caso de que el volante central no llegue en condiciones, las alternativas son Mauro Arambarri y Lucas Silva. Como delantero de punta continuaría Lucas Beltrán, quien cada vez se muestra mejor con el correr de los partidos, por lo que Sebastián Driussi sería alternativa frente a Boca.

De esta manera, el equipo titular de River ante Boca sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada y Lucas Beltrán.

La Inteligencia Artificial anticipa un duelo picante

El Superclásico Boca-River ya es tema de debate en el país, a pesar de que faltan poco más de cuatro días para el partido que paralizará al territorio nacional. De a poco empieza a palpitarse, con opiniones sobre el arbitraje que fue confirmado este martes y declaraciones que hizo el presidente del xeneize, Juan Román Riquelme.

Sumado a esos análisis en torno al duelo que se prepara para ser picante, la Inteligencia Artificial se la jugó y se animó a dar un pálpito sobre lo que puede ocurrir en el duelo programado para este domingo en La Bombonera. Partido de dientes apretados, jugadores que podrían ser claves y un resultado que anticipa una batalla reñida.

Las claves del partido pasarán por la localía y la presión en la Bombonera: Boca ejerce un plus jugando ante su gente y buscará adueñarse del protagonismo desde el arranque, apelando a la intensidad en el mediocampo para ahogar la salida limpia de River. También por la batalla táctica en la mitad de la cancha y la efectividad en las áreas y pelota parada.

Los posibles goleadores serían, por el lado de Boca, jugadores de peso ofensivo como Miguel Merentiel o la jerarquía de Leandro Paredes (siendo una carta importante en la generación o en la ejecución de pelotas paradas) suelen aparecer en estos escenarios de máxima tensión. Mientras que por el lado de River, las cartas desequilibrantes o la experiencia goleadora de Sebastián Driussi se perfilan como amenazas constantes para aprovechar cualquier espacio en la última línea xeneize.

Pronóstico y resultado final

Se espera un encuentro sumamente táctico, disputado y con dientes apretados, donde ninguno querrá regalar nada y el margen de error será mínimo. La localía le otorga un leve favoritismo previo a Boca, pero los partidos de esta magnitud suelen decantarse por detalles mínimos.