La Inteligencia Artificial anticipa un duelo picante para el Superclásico Boca-River: el ajustado resultado

La IA pronosticó el resultado para el partido que paralizará al territorio nacional este domingo. Las claves del partido, goleadores y resultado.

Sumado a esos análisis en torno al duelo que se prepara para ser picante, la Inteligencia Artificial se la jugó y se animó a dar un pálpito sobre lo que puede ocurrir en el duelo programado para este domingo en La Bombonera . Partido de dientes apretados, jugadores que podrían ser claves y un resultado que anticipa una batalla reñida.

Se espera un encuentro sumamente táctico, disputado y con dientes apretados, donde ninguno querrá regalar nada y el margen de error será mínimo. La localía le otorga un leve favoritismo previo a Boca, pero los partidos de esta magnitud suelen decantarse por detalles mínimos.

Pronóstico: Boca Juniors 1 - 1 River Plate (un empate cerrado que refleja la paridad y deja la emoción latente hasta el último minuto).

El Superclásico tiene árbitro y VAR definidos: Nicolás Ramírez dirigirá el Boca - River

El Superclásico ya tiene equipo arbitral confirmado. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las autoridades para el duelo entre Boca y River, que se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como árbitros asistentes. El cuarto árbitro será Sebastián Zunino.

La tecnología también tiene sus responsables definidos: Silvio Trucco será el encargado del VAR, mientras que Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR, según informó el organismo rector del fútbol argentino en la programación oficial de la fecha.

La liga confirmó las ternas arbitrales para los octavos del Clausura.

Una designación confirmada para el partido más esperado

La elección de Ramírez pone fin a las especulaciones sobre quién dirigiría el encuentro más convocante del fútbol argentino. En los días previos, su nombre había aparecido entre los candidatos junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

Finalmente, la AFA se inclinó por Ramírez para un clásico que llega en un tramo decisivo del campeonato. Boca será local en su estadio y recibirá a River en un partido que puede tener consecuencias importantes tanto en la pelea por la clasificación a los playoffs como en la tabla anual.

El equipo arbitral tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro que concentra la atención de todo el país y que suele estar marcado por la intensidad, la presión de las tribunas y la trascendencia de cada decisión.

Con las autoridades confirmadas, los dos equipos entran en la recta final de la preparación para una nueva edición del Superclásico. Boca y River se enfrentarán el domingo a las 15, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Silvio Trucco al frente del VAR.

Los últimos dos Superclásicos fueron arbitrados por Nicolás Ramírez.

Los árbitros y el VAR de la fecha 15

Viernes 30 de octubre

Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia: Juan Pablo Loustau | VAR: Nicolás Lamolina.

Huracán – Tigre: Leandro Rey Hilfer | VAR: Juan Pafundi.

Sarmiento – Rosario Central: Andrés Merlos | VAR: José Carreras.

Racing – Aldosivi: Nazareno Arasa | VAR: Yamil Possi.

Sábado 31 de octubre

Deportivo Riestra – Talleres: Darío Herrera | VAR: Sebastián Habib.

Vélez – San Lorenzo: Facundo Tello | VAR: Fernando Espinoza.

Estudiantes – Instituto: Hernán Mastrángelo | VAR: Fernando Echenique.

Domingo 1° de noviembre

Newell’s – Unión: Daniel Edgardo Zamora | VAR: Germán Delfino.

Belgrano – Barracas Central: Bryan Ferreyra | VAR: Héctor Paletta.

Lanús – Gimnasia de Mendoza: Pablo Echavarría | VAR: Adrián Franklin.

Lunes 2 de noviembre