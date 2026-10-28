Agustín Pérez Tapia sigue afilado en la Liga Nacional: Peñarol ganó otra vez y está 4-0

El neuquino fue clave en una nueva victoria del conjunto de Mar del Plata, que arrancó muy bien el torneo.

Agustín Pérez Tapia volvió a destacarse en la Liga Nacional de Básquet y fue una de las figuras de Peñarol de Mar del Plata , que derrotó con autoridad a San Martín de Corrientes por 95-76 y extendió su arranque perfecto: cuatro partidos jugados y cuatro victorias.

El neuquino aportó 17 puntos en el triunfo del Milrayitas, que ratificó su buen momento en el Polideportivo Islas Malvinas. El máximo anotador del encuentro fue Luciano Guerra, con 25 unidades, mientras que Pérez Tapia volvió a ser una pieza importante en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Leandro Ramella .

Peñarol marcó diferencias desde el comienzo. Con una defensa firme y buenas decisiones en ataque, se llevó el primer cuarto por 23-11 y consiguió sostener la ventaja durante el resto del partido. Al descanso largo llegó arriba por 48-32, con el control del juego y respuestas cada vez que el conjunto correntino intentó acercarse.

En el tercer período, San Martín buscó achicar la distancia, pero el local mantuvo la intensidad y llegó al último cuarto con una ventaja de 15 puntos. En el cierre, el equipo marplatense terminó de sellar una victoria amplia que le permitió conservar el invicto.

La actuación de Pérez Tapia extiende el buen comienzo de temporada y ratifica su consolidación en la máxima categoría. El jugador surgido del básquet neuquino continúa ganando protagonismo en una competencia exigente y aporta puntos en un equipo que encontró respuestas colectivas para arrancar con el pie derecho.

Con el récord de 4-0, Peñarol afrontará ahora una seguidilla de compromisos fuera de Mar del Plata. El próximo desafío será ante Quimsa, en Santiago del Estero, antes de visitar a Olímpico de La Banda. El Milrayitas buscará prolongar su racha y sostenerse entre los protagonistas de las primeras fechas de la Liga Nacional.

Biguá y el Rojo, frente a una gira histórica en la Liga Nacional femenina

Los equipos neuquinos afrontarán dos jornadas exigentes en la Liga Nacional femenina de básquet, con una doble presentación en Buenos Aires ante Boca y Vélez. Los representantes neuquinos jugarán este jueves y viernes, en una gira que pondrá a prueba sus buenos comienzos en la competencia.

Omar Novoa

La acción comenzará este jueves 29 de octubre: Biguá visitará a Boca en La Bombonerita desde las 20, mientras que Independiente se medirá con Vélez a las 21, en Liniers. Al día siguiente se invertirán los cruces en los mismos escenarios: las Bigualas enfrentarán al Fortín desde las 20 y el Rojo tendrá como rival al Xeneize media hora más tarde.

El desafío será importante para los dos equipos de la capital neuquina, que buscan consolidarse en la Conferencia Sur. Boca llega como líder e invicto, con cuatro victorias en cuatro presentaciones, y aparece como uno de los rivales más exigentes de la zona.

Independiente, por su parte, también tuvo un buen arranque y registra un récord de 3-0, mientras que Biguá buscará recuperarse y mejorar su balance, que hasta el momento es de una victoria y dos derrotas (1-2).

La gira representa una oportunidad para medir fuerzas ante dos equipos de peso y sumar puntos importantes en la fase regular del Torneo Apertura. Con el objetivo de meterse entre los mejores de la zona, los conjuntos neuquinos tendrán dos partidos en 48 horas para mostrar su evolución y sostener sus aspiraciones en la máxima categoría del básquet femenino argentino.

Julieta Tell, de Biguá, fue elegida en el quinteto ideal de la segunda semana del torneo por su gran actuación en la victoria frente a Unión Bahía 66-62 con 22 puntos.