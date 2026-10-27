Escándalo en un torneo de fútbol para amputados en Buenos Aires: piñas, muletazos y corridas en la final

En el campeonato disputado en las instalaciones deportivas de la Secretaría Nacional de Discapacidad se armó una fuerte pelea.

La Copa Fortaleza Guaraní fue el torneo de fútbol para amputados organizado en Buenos Aires , en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad . La final, entre los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay terminó en un escándalo sin precedentes.

El equipo argentino venció al uruguayo en la tanda de penales y tras el último, atajado por el arquero de Los Teros, los futbolistas agredieron al jugador que erró y comenzó una batalla campal que incluyó piñas, corridas y muletazos.

En el video se puede observar como comienzan los festejos tras el penal errado y la consagración en la copa. En el medio, se ven empujones que empiezan las diferentes agresiones, que según comentaron los que participaron de la cobertura, continuaron por varios minutos e incluso después del encuentro.

Hubo un penal en el último minuto en el fútbol para amputados. Si lo metía, empataba e iban a penales. Pero LO ERRÓ y se armó una BATALLA CAMPAL en la que se revolearon muletas por todos lados.



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Los comunicados de ambos equipos tras el escándalo en la final del torneo

Los Teros de Córdoba difundieron a través de su cuenta de Instagram un comunicado sobre la situación. Luego de felicitar a su plantel, se refirieron a los incidentes: "Dicho esto y dada las felicitaciones a nuestros jugadores por el logro obtenido queremos solidarizarnos con ellos por los hechos lamentables al finalizar el encuentro, ponernos a disposición y desearles pronta recuperación de sus heridas".

"Recordarles a todos que esto es un hecho aislado donde jamás sucedió algo similar en suelo argentino, en más de 15 años que los teros compiten en la disciplina hemos vivido una situación tan lamentable y despreciable como esta, siempre ha prevalecido la camaradería el respeto y compañerismo entre todos los equipos que hemos competido en diversas competencia dentro de nuestro país, y cuando nuestros equipos han salido a competir a otros países lo han hecho siempre prevaleciendo la intención de juego, respeto y lealtad", continuó el mensaje, asegurando que la violencia no se trata de una práctica habitual en la disciplina.

Por su parte, el equipo uruguayo también respondió con un comunicado difundido en redes sociales: "Queremos dejar algo muy claro: nosotros no viajamos a Argentina a pelear, viajamos a jugar al fútbol. Detrás de este viaje hubo meses de esfuerzo, rifas, búsqueda de apoyo y sacrificio, juntando peso por peso para representar a nuestra institución".

"Creemos en el fútbol como herramienta de inclusión, compañerismo, respeto y oportunidades para todos. Nos duele vivir estas situaciones cuando buscamos hacer crecer nuestra disciplina y compartir nuestra pasión por este deporte", continuó el mensaje.

Además, pidieron una seria revisión sobre la situación ocurrida: "Por este motivo, dejamos constancia de lo sucedido y solicitamos que los hechos sean evaluados con seriedad y se tomen las medidas correspondientes para que esto no vuelva a repetirse. La violencia no nos representa. El fútbol, la inclusión y el compañerismo, sí".

Por último, en otra publicación compartida, agradecieron a la comunidad que los ayudó a viajar: "Queremos agradecer a toda la familia de Rampla, a nuestros jugadores, colaboradores, a cada persona que nos apoyó y a todos los que compraron una rifa para hacer posible este sueño".