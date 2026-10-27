Nico Paz sigue en racha: salvó al Como con un gol y asistencia en cinco minutos

El volante de la selección argentina tuvo otra gran actuación para dar vuelta el partido sobre el final y lograr un triunfo clave para el club italiano.

Nico Paz marcó un gol y dio una asistencia para el Como.

El volante argentino del Como, Nicolás Paz , sigue brindando actuaciones brillantes en Europa y consolidándose como uno de los jugadores con mayor futuro para la selección argentina . Esta vez, brindó una asistencia y marcó un gol en solo cinco minutos para que su equipo gane tres puntos ante Torino por la Serie A .

Paz venía de ser clave la semana anterior por Champions League , en la goleada 4-1 ante Manchester United, donde convirtió sus primeros dos goles con la camiseta del conjunto italiano en la competición europea.

El volante, nacido en España y que para muchos es el llamado a ser el sucesor de Lionel Messi en la selección argentina, es el gran creativo del Como, que apostó fuerte por él cuando el Real Madrid, dueño de su pase, no le dio lugar en el primer equipo.

En la novena fecha de la Serie A, Como visitó a Torino buscando acercarse a la cima del torneo. A 10 minutos del final, Paz tiró un gran centro para el cabezazo de Jacobo Ramón, que significó el 1-1.

LA ASISTENCIA DE NICO PAZ.



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Cinco minutos después, el argentino marcó un golazo para el 2-1, con un sello atípico en su carrera: tras un centro a la carrera desde la derecha, anticipó al defensor de Torino con un gran cabezazo al palo derecho del arquero. Este tanto significó la remontada del Como, que se ubicó en el cuarto puesto, a cinco puntos del líder Lazio.

¡¡NICO PAZ, FIGURA TOTAL!! EL ARGENTINO CONECTÓ UN CABEZAZO LETAL Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL COMO ANTE TORINO.



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Las estadísticas del encuentro confirmaron el dominio del argentino: fue el líder en ocasiones creadas y duelos ganados, además de que solo falló siete pases de cincuenta que intentó. En los últimos ocho partidos entre todas las competencias suma siete goles y cuatro asistencias.

La victoria de Roma y Lazio en la Serie A

La Lazio le ganó 6 a 2 a Sassuolo por la novena fecha de la Serie A de Italia y es líder del certamen con 25 puntos. Los goles del triunfo para la Lazio los convirtieron Kenneth Taylor, Gustav Isaksen, Romano Mussolini, Mattia Zaccagni y Tijjani Noslin por duplicado. Por su parte, los tantos para el Sassuolo fueron de Kristian Thorstvedt y Sebastiano Esposito. De esta manera, el conjunto romano le sacó 3 puntos al Inter, que tiene 22 pero todavía no jugó su partido.

La Roma llegó a los 21 puntos y está tercero tras el triunfo contra el Cagliari con goles de Emmanuele Lulli, Niccolò Pisilli, Rodrigo Mora y Donyell Malen. Los últimos dos tantos llegaron en los últimos cinco minutos, para pasar del 2-2 al 4-2 y seguir de racha.

El lateral derecho de la selección argentina, Nahuel Molina, dio la asistencia para el 1-1 de Lulli: jugando como carrilero por izquierda, tiró un centro preciso al segundo palo para el empate parcial. Matías Soulé y Santiago Castro fueron titulares, mientras que Leo Balerdi no ingresó y Paulo Dybala no fue convocado por cuarto encuentro consecutivo por una lesión en el gemelo que lo tiene a maltraer.