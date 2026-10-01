La historia de Nico Paz, el nacido en España que juega para la Scaloneta y será clave tras el retiro de Messi

El zurdo fue titular contra Bolivia y marcó el segundo tanto en la goleada de la selección.

El gol de Nico Paz contra Bolivia es el primero del pibe para la selección argentina.

Nicolás Paz Martínez nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España, pero su historia futbolística está atravesada por una identidad argentina. Hijo de Pablo Paz , exdefensor que representó al país en el Mundial de Francia 1998 , creció entre dos culturas y encontró en el fútbol el camino para construir su propia historia.

Desde chico mostró condiciones para jugar con la pelota. Sus primeros pasos fueron en San Juan y Tenerife, hasta que en 2016, con apenas 12 años, ingresó a las divisiones inferiores del Real Madrid .

Allí atravesó las distintas categorías formativas y comenzó a destacarse por su técnica, su visión de juego y una zurda capaz de encontrar pases donde otros veían espacios cerrados.

Su crecimiento lo llevó al Castilla, el equipo filial del club madrileño, durante la temporada 2023/24. También tuvo la oportunidad de entrenarse y compartir experiencias con futbolistas de primera línea. En noviembre de 2023 llegó su debut oficial con el primer equipo del Real Madrid, en un partido de Champions League frente al Napoli. Poco después, marcó su primer gol con la camiseta blanca ante el Napoli, en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el salto definitivo llegó lejos de Madrid. En agosto de 2024 fue transferido al Como de Italia, donde encontró continuidad y un entrenador dispuesto a potenciar sus condiciones: Cesc Fàbregas. En su primera temporada en la Serie A se convirtió en una de las revelaciones del campeonato. Con seis goles y ocho asistencias en 35 partidos, fue elegido mejor jugador sub-23 de la liga e integró el equipo ideal de la temporada.

A la selección

Su rendimiento también tuvo impacto en la Selección argentina. Aunque nació en España, eligió representar al país de su padre y recibió su primera convocatoria en 2022.

Su debut llegó el 15 de octubre de 2024, en la goleada 6-0 ante Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas. Ingresó en el segundo tiempo y asistió a Lionel Messi, una escena que difícilmente olvidará: había pasado de observar al capitán como un referente a compartir una jugada con él.

Desde entonces, Lionel Scaloni lo incorporó al proceso de renovación del seleccionado. Su capacidad para jugar como enganche, mediocampista ofensivo o incluso más cerca del área le ofrece distintas alternativas al cuerpo técnico. Es un futbolista que combina pausa, conducción, pase filtrado y llegada al gol.

Formó parte del plantel subcampeón en el Mundial 2026 y fue titular en el partido frente a Jordania, cerrando la fase de grupos.

El club más grande del mundo lo tiene en sus filas

El recorrido de Paz también quedó marcado por el interés del Real Madrid en recuperarlo. En junio de 2026, el club español, el Como y el jugador acordaron que continuara una temporada más en Italia, con una opción de recompra para el conjunto merengue en el ciclo siguiente.

A los 22 años, Nico Paz ya dejó de ser solamente una promesa. Su historia reúne formación europea, raíces argentinas y una evolución sostenida en una de las ligas más exigentes del mundo. El camino que comenzó en las inferiores del Madrid hoy lo encuentra como una de las caras jóvenes de la Selección, con una carrera que todavía tiene mucho por escribir.

Un golazo ante Bolivia para seguir creciendo

En el amistoso disputado el 30 de septiembre de 2026, Nico Paz volvió a tener protagonismo con la camiseta argentina y convirtió un gol ante Bolivia.

A los 29 minutos del primer tiempo, recibió una asistencia precisa de Exequiel Palacios, quedó de cara al arquero Guillermo Viscarra y resolvió con una definición sutil, por encima de su salida, para establecer el 2-0 parcial.

El tanto llegó en la victoria por 4-0 en Córdoba y representó otra señal del crecimiento de un futbolista que, después de formarse en España y consolidarse en Italia, empieza a ganar cada vez más espacio en la Selección argentina.

¡LA ALBICELESTE AMPLÍA LA VENTAJA SOBRE BOLIVIA!



A los 29', Nico Paz puso el 2 a 0 a favor de Argentina en el amistoso internacional. pic.twitter.com/FWe1ygeJjf — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Luego de la salida de Lionel Messi de la selección, Paz asoma como el futbolista más parecido en características y potencial para ocupar su rol en el equipo. Claro que deberá construir su camino junto al resto del equipo, que deberá suplir desde lo colectivo la ausencia del mejor futbolista de todos los tiempos.