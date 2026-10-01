Gran avance de Santiago Rostan en Marruecos

El neuquino tuvo una gran etapa 2 y se perfila para pelear con los favoritos en el norte de África.

Santiago Rostan continúa dando pasos firmes en el Rally de Marruecos . El piloto neuquino completó otra jornada de competencia en el desierto africano y avanzó 10 posiciones en la clasificación , en una prueba que representa uno de los desafíos más importantes de su temporada y que, además, le permite seguir acumulando kilómetros de cara a sus próximos objetivos.

Rostan compite en la categoría Rally2 , sobre una KTM, y afronta en Marruecos una de las competencias más exigentes del calendario mundial de rally raid.

La carrera comenzó el lunes con el prólogo y se extenderá hasta el sábado 3 de octubre, con cinco etapas atravesando distintos sectores del desierto marroquí.

Como viene

El neuquino había tenido un comienzo de carrera exigente. En la primera etapa, que unió Agadir con Zagora, completó los 268 kilómetros cronometrados, además de otros 368 kilómetros de enlace, y finalizó en el puesto 37°. Luego de esa jornada, Rostan destacó especialmente el desgaste que implicó el recorrido y la adaptación a la nueva KTM con la que compite en esta oportunidad.

La segunda etapa volvió a tener como escenario a Zagora, con un recorrido de 423 kilómetros totales y 300 de especial cronometrada. Fue otra jornada larga, en la que el neuquino pudo mantener el ritmo y, fundamentalmente, continuar en carrera en una competencia donde completar cada tramo representa un desafío en sí mismo.

Santiago Rostan junto a sus colegas en Marruecos.

El Rally de Marruecos forma parte del calendario del Mundial de Rally Raid y reúne a buena parte de los pilotos que luego afrontan el Dakar. En esta edición, la categoría Rally2 cuenta con más de un centenar de participantes, lo que dimensiona la exigencia de cada jornada y el valor de poder avanzar posiciones dentro de una clasificación tan numerosa.

Para Rostan, además, esta participación tiene un significado especial porque se encuentra en plena construcción de una nueva etapa de su carrera deportiva. El neuquino ya conoce de sobra las exigencias del rally raid internacional y tiene detrás varias participaciones en el Rally Dakar, competencia que logró completar desde su debut.

Su camino comenzó en el enduro y luego continuó en el Campeonato Argentino de Navegación (CaNav). En 2021 fue campeón patagónico Senior y posteriormente dio el salto a categorías de mayor exigencia. En 2024 consiguió una de sus grandes conquistas deportivas al imponerse en el Road to Dakar del Desafío Ruta 40, resultado que le permitió acceder al Dakar.

Desde entonces, Rostan se transformó en uno de los representantes habituales de Neuquén en la competencia más importante del rally raid mundial. En el Dakar 2026 volvió a mostrar su capacidad para recuperar posiciones durante las etapas y terminó la competencia dentro de los 30 mejores de su categoría.

Ahora, Marruecos aparece como una nueva estación en ese recorrido. Avanzar 10 posiciones y mantenerse en carrera le permite al neuquino seguir acumulando experiencia en terrenos que exigen tanto desde lo físico como desde la navegación y la estrategia.

Todavía quedan jornadas por delante y el objetivo inmediato será completar cada una de ellas. Para Rostan, cada kilómetro en el desierto marroquí también representa preparación para los desafíos que vendrán.