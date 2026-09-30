Santiago Rostan arrancó en el lote de adelante en Marruecos

El neuquino, que ya tiene recorrido en el Dakar, comenzó su desafío en Marruecos.

Santiago Rostan completó la primera etapa del Rally de Marruecos y continúa en carrera en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional de rally raid. El neuquino finalizó en el puesto 37° después de una jornada extensa, con 268 kilómetros cronometrados y otros 368 de enlace.

Luego de completar el recorrido, Rostan compartió sus sensaciones a través de sus redes sociales y destacó la exigencia de una jornada que demandó varias horas arriba de la moto.

“ La más larga de este Rallye OLA Energy du Maroc con 268 kilómetros de especial y 368 de enlace. Puesto 37 donde nos vamos encontrando con esta nueva KTM. A descansar y preparar todo para el día de mañana ”, escribió el piloto neuquino.

La competencia había comenzado con el prólogo, una instancia destinada a establecer el orden de largada para la primera etapa. A partir de allí, los participantes afrontaron el primer tramo extenso del rally, con un recorrido que llevó a los protagonistas desde Agadir hacia Zagora.

El Rally de Marruecos es una de las fechas más importantes del calendario internacional y representa una exigente preparación para los pilotos que compiten en el Mundial de Rally Raid. La prueba se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, con el desierto marroquí como escenario principal.

En la primera etapa, el estadounidense Ricky Brabec se quedó con la victoria en motos, por delante de los pilotos oficiales de KTM Daniel Sanders, Edgar Canet y Luciano Benavides.

Para Rostan, además del desafío propio de la competencia, esta participación representa la posibilidad de seguir acumulando experiencia con una nueva KTM, a la que se está adaptando durante la carrera. El neuquino ya dejó claro que uno de los objetivos pasa por completar cada jornada y continuar sumando kilómetros en una prueba de enorme exigencia física y técnica.

La actividad continuará con una segunda etapa que tendrá nuevamente a Zagora como punto de partida y llegada. Los pilotos deberán afrontar 423 kilómetros totales, con 300 kilómetros de especial cronometrada, en otra jornada exigente dentro del Rally de Marruecos.

En la categoría Rally2, donde compite Rostan, la competencia reúne a más de un centenar de pilotos. Para esta edición fueron 111 los participantes de la divisional habilitados para largar el prólogo.

De Neuquén al mundo

La participación de Rostan en Marruecos se suma a un camino que comenzó en el enduro y que lo llevó a convertirse en uno de los representantes neuquinos dentro del rally raid. En 2021 fue campeón patagónico Senior, luego dio el salto al CaNav y en 2023 llegó a la categoría M1.

En 2024 obtuvo el triunfo en el Road to Dakar del Desafío Ruta 40, resultado que le permitió conseguir su lugar en el Rally Dakar. En su debut en la competencia más importante del mundo, el neuquino logró completar la prueba y terminó 36° en la clasificación general, sumando una experiencia clave para su carrera.