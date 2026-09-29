Truchas y chivitos: el Mercado Concentrador vuelve a abrir los sábados con novedades

El espacio abre los primeros fines de semana de octubre con ventas mayoristas y productos regionales. Además, sumará una propuesta especial.

El predio del Mercado Concentrador del Neuquén abrirá sus puertas los sábados 3 y 10 de octubre, de 9 a 13. Además, sumará una propuesta especial: el viernes 2 y sábado 3 se comercializará chivito criollo del norte neuquino y trucha patagónica a precios accesibles.

En base al alto nivel de aceptación que tuvo la experiencia de venta realizada este mes, el Mercado Concentrador del Neuquén volverá a abrir sus instalaciones los sábados 3 y 10 de octubre, de 9 a 13, para que comerciantes y particulares puedan acercarse a realizar sus compras durante el fin de semana.

A esta propuesta se suma una novedad especial: el viernes 2 y el sábado 3 del próximo mes habrá venta de chivitos del norte neuquino y trucha patagónica, productos locales que habitualmente no forman parte de la oferta permanente de la entidad.

De esta manera, quienes se acerquen podrán encontrar estas nuevas opciones de elaboración local, junto con la amplia variedad de productos que regularmente ofrece el Mercado: frutas y verduras frescas y de estación, carnes, pollo y pastas, lácteos, fiambres y bebidas, productos envasados, frutos secos, especias, agroinsumos, envases descartables y artículos de almacén.

Claudio Espinoza

Chivito y trucha, una propuesta especial para llevar a casa

El viernes 2, el Mercado funcionará en su horario habitual, de 12.30 a 17.30, y el sábado 3 abrirá de 9 a 13. Durante ambas jornadas, se ofrecerán estos dos nuevos productos gastronómicos.

Por un lado, la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC), entidad vinculada a los chivitos premium del norte neuquino, ofrecerá el chivito criollo entero congelado a $160.000 por unidad, o fraccionado y envasado al vacío en tres cortes —cuarto delantero, cuarto trasero y costillar— a $20.500 el kilo. Una alternativa práctica para llevar a casa y cocinar cuando se desee. Además, CORDECC ofrecerá sus tradicionales escabeches artesanales de chivo y de ajo, elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, a $20.000 cada frasco.

Maria Isabel Sanchez

Asimismo, habrá filet de trucha premium a $36.000 el kilo y filet de trucha ahumada a $26.000. Ambas opciones se ofrecerán congeladas y envasadas al vacío.

La incorporación de estos alimentos con reconocidos valores de Denominación de Origen permite ampliar la propuesta del Mercado Concentrador y acercar a los consumidores alimentos neuquinos que hasta ahora no formaban parte de su oferta habitual, sumándolos a la variedad de productos frescos y de estación que se encuentran en sus puestos.

El sábado, el Mercado funcionará con normalidad

La buena concurrencia registrada durante las jornadas de septiembre permitió comprobar el interés de las familias por contar con una alternativa de compra durante el fin de semana. Por eso, los sábados 3 y 10 de octubre, de 9 a 13, el Mercado funcionará con normalidad y con la misma modalidad de venta que durante la semana.

Los distintos puestos ofrecerán mercadería al por mayor y a precios convenientes. En muchos casos, también existirá la posibilidad de adquirir productos fraccionados por kilo, aunque con un precio diferente al de la compra mayorista.

Todos pueden acercarse a realizar sus compras, tanto comerciantes como particulares. En cada puesto habrá personal disponible para asesorar a los visitantes, responder consultas y acompañarlos en la elección de los productos. Además, los comerciantes cuentan con distintos medios de pago y ofrecen la posibilidad de acercar la mercadería hasta el vehículo.

Otra de las particularidades de comprar en el predio es la posibilidad de elegir los productos en el momento: recorrer los puestos, mirar, comparar y seleccionar. Ver la calidad, observar los productos, hacer consultas y decidir qué llevar a casa también forma parte de la experiencia de compra.

Desde el Mercado se recomienda aprovechar la posibilidad de realizar compras comunitarias, una alternativa que consiste en organizarse con otras familias, amigos, vecinos o compañeros de trabajo, adquirir mercadería al por mayor y luego fraccionarla y repartirla entre los integrantes del grupo. Según el producto y la modalidad de compra, en algunos casos los precios pueden representar un ahorro de hasta un 50% respecto de otros puntos de venta.