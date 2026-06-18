Arranca la venta de chivitos del norte neuquino en el Mercado Concentrador: los precios

Se trata de un espacio para que los crianceros del norte neuquino puedan comercializar sus productos con los clientes de la zona. Días y horarios.
Comenzará este jueves la Feria del Chivito y el Cordero, una propuesta organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc), que tendrá lugar en el Mercado Concentrador de Neuquén.
Se programó una nueva fecha para este jueves 18 y viernes 19 de junio, de 13 a 17, previo al fin de semana en el que coinciden los festejos por el Día del Padre y una serie de fechas vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.
La Feria del Chivito y el Cordero ofrecerá productos regionales provenientes del norte neuquino, elaborados por crianceros y productores locales.
Entre la variada oferta que se exhibirá para la comercialización habrá chivitos, corderos y escabeches artesanales elaborados con materias primas típicas de la región. Desde Cordecc destacaron que la feria busca no solo acercar productos de calidad a los consumidores, sino también fortalecer el trabajo de los productores del norte neuquino.
Destacaron que se trata de una oportunidad para llevar a la mesa productos con identidad neuquina y acompañar ocasiones especiales, como las de este fin de semana, que invitan al encuentro familiar.
Calidad de los productos y sus precios
Se destaca en este tipo de propuestas la venta de productos del productor al cliente. Además, la posibilidad de acceder a carne producida en el norte provincial, reconocida por su calidad y por el sistema tradicional de crianza que caracteriza a la región.
Además de chivitos y corderos frescos, podrán comprar escabeches artesanales elaborados con productos regionales. Según informaron desde Cordecc, los precios establecidos para esta edición serán:
- Chivito del Alto Neuquén: 160.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 9 y 10 kilos.
- Cordero del Alto Neuquén: 170.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 15 y 17 kilos.
- Escabeche de chivo y ajo: 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.
Pedidos anticipados
Este tipo de ferias suele destacarse por la alta demanda; es por eso que recomiendan desde la organización reservar con anticipación para garantizarse el producto.
Los pedidos pueden hacerse a través del WhatsApp 2942-469860 y no habrá límite de unidades para quienes realicen encargos previos. La reserva permitirá a los compradores asegurarse las piezas antes de la venta presencial y evitar inconvenientes por falta de stock. “
Indicaron que durante ambas jornadas se aceptarán distintos medios de pago para facilitar las compras. Los consumidores podrán pagar con tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.
La feria se desarrollará en las instalaciones del Mercado Concentrador Neuquén y se espera una importante concurrencia de vecinos, como suele ocurrir en cada edición.
Desde Cordecc invitaron a toda la comunidad a acercarse y apoyar con su compra a los productores del norte provincial.
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