Arranca la venta de chivitos del norte neuquino en el Mercado Concentrador: los precios

Se trata de un espacio para que los crianceros del norte neuquino puedan comercializar sus productos con los clientes de la zona. Días y horarios.

Comenzará este jueves la Feria del Chivito y el Cordero , una propuesta organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc), que tendrá lugar en el Mercado Concentrador de Neuquén .

Se programó una nueva fecha para este jueves 18 y viernes 19 de junio, de 13 a 17, previo al fin de semana en el que coinciden los festejos por el Día del Padre y una serie de fechas vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

La Feria del Chivito y el Cordero ofrecerá productos regionales provenientes del norte neuquino , elaborados por crianceros y productores locales.

Entre la variada oferta que se exhibirá para la comercialización habrá chivitos, corderos y escabeches artesanales elaborados con materias primas típicas de la región. Desde Cordecc destacaron que la feria busca no solo acercar productos de calidad a los consumidores, sino también fortalecer el trabajo de los productores del norte neuquino.

Destacaron que se trata de una oportunidad para llevar a la mesa productos con identidad neuquina y acompañar ocasiones especiales, como las de este fin de semana, que invitan al encuentro familiar.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (2) Maria Isabel Sanchez

Calidad de los productos y sus precios

Se destaca en este tipo de propuestas la venta de productos del productor al cliente. Además, la posibilidad de acceder a carne producida en el norte provincial, reconocida por su calidad y por el sistema tradicional de crianza que caracteriza a la región.

Además de chivitos y corderos frescos, podrán comprar escabeches artesanales elaborados con productos regionales. Según informaron desde Cordecc, los precios establecidos para esta edición serán:

Chivito del Alto Neuquén: 160.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 9 y 10 kilos.

Cordero del Alto Neuquén: 170.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 15 y 17 kilos.

Escabeche de chivo y ajo: 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (5) Maria Isabel Sanchez

Pedidos anticipados

Este tipo de ferias suele destacarse por la alta demanda; es por eso que recomiendan desde la organización reservar con anticipación para garantizarse el producto.

Los pedidos pueden hacerse a través del WhatsApp 2942-469860 y no habrá límite de unidades para quienes realicen encargos previos. La reserva permitirá a los compradores asegurarse las piezas antes de la venta presencial y evitar inconvenientes por falta de stock. “

Indicaron que durante ambas jornadas se aceptarán distintos medios de pago para facilitar las compras. Los consumidores podrán pagar con tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (6) Maria Isabel Sanchez

La feria se desarrollará en las instalaciones del Mercado Concentrador Neuquén y se espera una importante concurrencia de vecinos, como suele ocurrir en cada edición.

Desde Cordecc invitaron a toda la comunidad a acercarse y apoyar con su compra a los productores del norte provincial.