Con buzos, drones y un helicóptero del SIEN, retoman la búsqueda del policía de Chos Malal. No sabe nadar y es padre de una adolescente de 15 años.

A la espera de un milagro: así es el segundo día de búsqueda del policía arrastrado por el Nahueve

El norte neuquino amaneció con la misma imagen que anoche y con la misma plegaria. A la espera de un milagro arrancó temprano el segundo día de búsqueda del sargento Mario Héctor Salazar, el efectivo de Tránsito de Chos Malal que el domingo a las 17 fue tragado por el río Nahueve.

El operativo se reanudó a las 7 de la mañana, tal como confirmó a LM Neuquén el coordinador de Seguridad del Alto Neuquén, comisario inspector Mariano Jara. “Desde la primera claridad del día ya estamos en el terreno. Estamos con gente y drones. Esperamos en breve que llegue bomberos con los buzos y una embarcación”, informó el jefe policial.

En el lugar trabajan Bomberos de Las Ovejas y Andacollo, Policía, Guardafauna, vecinos y baqueanos que conocen cada remanso del río.

Desde Neuquén se desplaza la Brigada de Buzos, la División Perros y un helicóptero del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Se espera la presencia en el terreno de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

La pasarela, centro de la tragedia

La postal que siempre es de verano y hoy es de angustia es la histórica pasarela peatonal de Bella Vista. La foto exclusiva de esta madrugada a la que accedió este medio la muestra iluminada, con su estructura de cables colgando sobre un Nahueve crecido, oscuro y correntoso.

En época de verano, ese es un balneario agreste con playa, bardas basálticas y muy cerca de las Piedras Meonas, donde la gente va a bañarse. Hoy es el kilómetro cero de la búsqueda.

Allí, según la reconstrucción, Salazar se largó en un kayak doble junto a su prima. A los pocos metros chocaron contra un árbol semisumergido por la crecida. El kayak se dio vuelta. Ella logró salir, tras aferrarse a unas ramas. A él se lo llevó la corriente. A dos kilómetros hallaron el kayak, a tres el chaleco.

El dato que genera más alarma

Un dato que suma alarma al operativo y que este medio conoció de fuentes del entorno familiar es que el efectivo policial no sabe nadar. En la familia tampoco entienden por qué se decidió a experimentar el kayak en un escenario tan desfavorable, con el río desbordado por el temporal de El Niño que azota toda la cuenca.

El hombre es muy conocido en Chos Malal, padre de una hija adolescente de 15 años que junto a su madre pasó la noche en vela en el puesto de operaciones montado en la Escuela 21. “Lo único que quiero es que esté vivo”, fue el mensaje que transmitió alguien de su entorno cercano. Solo piden oraciones.

El Nahueve nace en las lagunas de Epulauquen, recorre entre 60 y 76 km en dirección sur-sureste y desemboca en el Neuquén. Desde Bella Vista hacia Andacollo atraviesa Los Carrizos, Los Clavos, Camalón y Cayanta. Todo ese corredor será rastrillado hoy con vuelos bajos.

Un antecedente que estremece

A menos de dos años, el norte neuquino ya vivió una historia parecida. El 20 de diciembre de 2024, el joven criancero Javier Valdez, de 21 años, cayó al río Varvarco en Aguas Calientes cuando una pasarela precaria colapsó mientras arreaba animales. Su hermano se salvó. A Javier lo buscaron 24 días entre tormentas y turbidez. Lo encontraron sin vida el 13 de enero de 2025 en Piedra del Toro.

Todos en Bella Vista recuerdan ese caso. Y todos, entre colegas, rescatistas y familia, esperan que esta vez el final sea distinto. Como dijo una fuente policial anoche: “Estamos esperando el mejor resultado, pero preparados para el peor escenario”.

Mientras el Nahueve sigue correntoso y da miedo verlo, la comunidad del norte sigue en vilo, esperando el milagro.