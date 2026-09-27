Impactante: un motociclista chocó y quedó debajo del camión de Cliba

El accidente de tránsito ocurrió en un barrio de Centenario y se vivieron minutos desesperantes hasta que llegó la ambulancia.

La tarde del sábado transcurría con la calma habitual de un fin de semana en los barrios de Centenario hasta que, pasadas las 15.50, un golpe seco rompió el silencio en la esquina de Leopoldo Lugones y Luis Sandrini en las inmediaciones del barrio Devi 100 Viviendas . Los vecinos que salieron de sus casas se encontraron con una escena impactante: una motocicleta tendida junto a un camión recolector de residuos de la empresa Cliba y un joven en el suelo, herido.

Según la reconstrucción realizada por la Policía de Tránsito y publicada en Centenario Digital, el camión, un Scania afectado al servicio de recolección, circulaba por calle Sandrini, mientras que por Lugones lo hacía el joven a bordo de una Honda de 250 cc.

En el cruce, la moto terminó impactando contra el lateral izquierdo del camión, a la altura de la puerta del conductor y la rueda delantera. Es una zona de calles angostas y donde muchas veces los vehículos andan a toda velocidad, sobre todo las motos.

Claudio Espinoza

La fuerza del choque dejó al motociclista tendido sobre el asfalto. Llevaba el casco colocado, un detalle que los presentes remarcaron al relatar lo ocurrido, aunque no alcanzó a evitar que sufriera una severa lesión en una de sus piernas.

Choque de una moto contra un camión de Cliba: minutos de angustia

Los primeros en asistirlo fueron los propios vecinos. Intentaron que permaneciera quieto hasta la llegada de la ambulancia, pero la tarea resultó imposible: el joven se retorcía y manifestaba un dolor intenso. La espera se hizo larga para quienes lo rodeaban sin poder hacer mucho más que acompañarlo.

Efectivos de la Comisaría 52 llegaron al lugar y dispusieron un corte de calles para preservar la escena y facilitar el trabajo del personal de salud. Poco después arribó una ambulancia del Hospital Natalio Burd, cuyo equipo estabilizó al herido y lo trasladó al nosocomio local.

Derivación al Castro Rendón

Una vez en el Natalio Burd, los estudios confirmaron la gravedad del cuadro: el joven presentaba fracturas de cadera, fémur y muñeca izquierda. Ante la complejidad de las lesiones, fue derivado al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde quedó bajo atención especializada.

Mientras tanto, el conductor del camión permaneció en la cabina y recién descendió cuando se hizo presente la policía. Los demás trabajadores de la cuadrilla de recolección se encontraban a unos metros del lugar al momento del choque. Las autoridades informaron que el test de alcoholemia practicado al chofer arrojó resultado negativo.

Ambos rodados fueron trasladados de manera preventiva al destacamento de Villa Obrera, donde permanecerán a la espera de las pericias correspondientes. Serán esos peritajes los que permitan determinar la mecánica exacta del siniestro y eventuales responsabilidades, mientras la atención también está puesta en la evolución del joven, cuyo estado de salud se aguarda conocer en las próximas horas.