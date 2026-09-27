Justicia por el maestro de los palenques: quién era Milton Rezuc, el gaucho que murió en defensa de su hijo

Lo mataron de una puñalada por proteger a su hijo en Zapala. La fiscalía confirmó que el asesino irá a juicio. Le rinden homenajes en los festivales de doma.

Hay hombres que montan por gusto, otros por ganar un peso, pero este criollo del que hablamos llevaba el destino prendido a las clinas de los reservados. Era un hombre que era patria a caballo.

Milton Albino Rezuc , de 55 años, no era un jinete cualquiera. Era el Coloso de las Jineteadas, el Maestro de los Palenques. Nacido en Cutral Co, hacía 35 años que había elegido Zapala para vivir, formar su familia y dejar su huella.

En los campos regionales y provinciales, su nombre era ley.

Y acá es necesario hacer una corrección que su familia pide con la humildad que él les enseñó. Milton no llegó a pisar el escenario por excelencia de la argentinidad: Jesús María.

"Mi papá no llegó a Jesús María. Sí llegó parte de su familia, sus hermanos y su sobrino. Si bien él siempre participó en todo lo relacionado con las clasificatorias para poder llegar, finalmente no tuvo la oportunidad", aclaró su hija Camila Solange Rezuc.

Intentó muchas veces. Se preparó, clasificó, trabajó. Sin embargo, el destino le negó esa posibilidad. Lo que no le negó fue transformar su apellido en sinónimo de jineteada.

Porque si Milton no llegó, la dinastía Rezuc sí llegó. A través de sus hermanos y de su sobrino, el apellido que saltaba en blanco resaltante sobre su tirador bordado quedó bien en alto a nivel provincial y nacional. Se transformó en una dinastía de las jineteadas. Él fue parte fundamental de esa historia, el tronco de ese árbol.

Y es que Milton recorrió prácticamente toda la provincia a través de los caballos y de las actividades camperas. Desde muy chico, aproximadamente desde los 12 años, empezó a jinetear y, desde entonces, los caballos fueron una parte muy importante de su vida.

El hombre que te hacía sentir seguro

Si le preguntan a cualquier paisano quién era Milton, no te va a hablar de premios. Te va a hablar de generosidad.

Hasta hace muy poco tiempo seguía haciendo trabajos de mansedumbre. Siempre tenía caballos para amansar, fueran propios o de otras personas que se acercaban a él porque confiaban en su forma de trabajar.

"Muchos lo buscaban para que les amansara un caballo o lo preparara para la actividad que ellos necesitaban: caballos de trabajo de campo, caballos de carrera, e incluso que necesitaban ser acomodados", contó Camila en su diálogo con LM Neuquén.

Y algo que siempre lo caracterizó fue que nunca tuvo problemas en extender una mano.

"Si alguien necesitaba ayuda en el palo, él estaba dispuesto a ir y acompañar. Si alguien quería aprender, también compartía lo que a él le había servido a lo largo de sus años de experiencia. Nunca fue de guardarse lo que sabía; al contrario, siempre trató de transmitirlo y ayudar desde su experiencia", afirmó su heredera.

En el último tiempo se lo veía muchas veces jurando alguna de las jineteadas a las que asistía, porque también era una persona muy respetada dentro de ese ambiente y su experiencia era valorada. Era el referente, el que miraba con ojo clínico y decía si estaba bien o mal.

"Siempre nos llegaba el mismo comentario: que era una persona que te hacía sentir seguro arriba de un caballo. Y creo que eso decía muchísimo de él, porque no solamente transmitía seguridad con los animales, sino también con uno mismo. Él tenía esa capacidad de acompañarte, de enseñarte y de hacerte sentir que podías hacerlo", aseguró.

Mas adelante se sinceró sobre un aspecto fundamental en la vida y el legado de su padre: "Los caballos fueron una parte enorme de su vida, pero también fueron una manera de dejar algo de él en muchísimas personas. Porque más allá de cuántos caballos haya amansado, de cuántas jineteadas haya acompañado o de todo lo que haya aprendido a lo largo de los años, queda todo lo que enseñó, la confianza que transmitió y el respeto que se ganó dentro de ese ambiente".

Ese respeto también lo llevaba a su casa. En el último tiempo acompañaba mucho a su hijo, Milton Albino, de 25 años, que sigue sus mismos pasos de jineteada y criancero.

Hay una foto que lo resume mejor que cualquier jineteada. Milton caminando, de a pie, por un predio. Sombrero de paja claro, camisa violeta clara, pañuelo gris al cuello movido por el viento, bombacha, rastra y tirador con guarda pampa. En una mano un papel con el orden de las montas. En la otra, la tranquilidad del deber cumplido. No hay reservado abajo, pero es más gaucho que nunca. Es el maestro en su estado más puro: caminando entre la gente, entre los suyos.

"Salir al cruce por la sangre": el último acto de un padre gaucho

Y como padre gaucho murió. Como mandan los códigos del campo.

La madrugada del 7 de marzo, en el predio de la calle Avellaneda y Zeballos donde se realizó la quinta edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca en Zapala, su hijo de 25 años fue apretado a golpes por dos personas.

Milton no dudó. Hizo lo que en la narrativa gauchesca se conoce como "salir al cruce por la sangre" y "cobijar bajo el ala".

Se interpuso. Se hizo escudo de su propia entraña para “padrearle” la parada a los agresores. Puso el cuerpo donde iban los golpes para su vástago.

Ese gesto de linaje, de honor y de instinto de protección, le costó la vida. Para la Justicia es legítima defensa de terceros. Milton no inició la riña, intervino para proteger. Y por eso lo mataron.

La otra foto es la del abrazo. Cielo azul inmenso de la Patagonia. Milton en el medio, con sombrero marrón, brazos abiertos abrazando a su familia. Su compañera, su hijo gaucho como él, sus hijas. La foto del triunfo verdadero, no el del aplauso en el palenque, sino el del hogar. La familia que aprendió a honrar la vida trabajando y caminando con dignidad.

El homenaje en Santo Domingo y el pedido de justicia

Su huella era tan grande que, a solo días de su muerte, en la VIII Fiesta Vuelta del Veranador del paraje Santo Domingo, los días 18 y 19 de abril, los paisanos le rindieron homenaje. Fue la primera jineteada sin su presencia física, sin su mirada, sin su voz.

Su hija Camila lo dijo todo en redes y hoy esas palabras retumban más que nunca:

"Queremos agradecer profundamente a la organización por permitir que se le realizara este homenaje a nuestro papá, con el respeto, la calidez y el cariño que siempre sembró en cada lugar donde estuvo. Para nosotros, como familia, atravesar este momento sigue siendo muy difícil, porque su partida fue tan repentina como injusta. Su vida nos fue arrebatada de un momento a otro, sin explicación, dejando un dolor inmenso y un vacío imposible de llenar. Esta fue nuestra primera jineteada sin su presencia física, sin su mirada, sin su voz y sin esa manera tan suya de estar siempre", escribió.

Además, agradeció a su tío Roberto Méndez, a Arnoldo Díaz, a los payadores y a Giulitta Sambueza por retratar ese momento.

Este lunes 21 de septiembre se conoció la novedad que todos los gauchos de bien esperaban. El Ministerio Público Fiscal de Zapala, con la fiscal Laura Pizzipaulo a la cabeza -a quien hay que destacar por ir en busca de justicia por otro inocente que murió en manos de actitudes asesinas- solicitó que el acusado K.F.M. sea juzgado por un tribunal de tres jueces por homicidio simple.

El juez de garantías Eduardo Egea tuvo por controlada la acusación y dictó el pase a juicio; el cual se haría antes de fin de año. La querella adhirió. La defensa no objetó los hechos, aunque adelantó que tendrá otra teoría del caso en el debate.

Consultada por este diario por esta elevación a juicio, Camila, con el buen tino y la humildad que le enseñó su padre, prefirió el silencio prudente: "En este sentido, por el momento preferimos aguardar el momento del juicio”, expresó.

El hecho policial y la expectativa de los campesinos

Según la acusación oficial, el 7 de marzo de 2026 a las 3:15, el imputado llegó con otro sujeto y comenzó a golpear al hijo de Rezuc. En ese momento, Milton intervino para defenderlo. El imputado sacó un cuchillo de 27 centímetros y lo apuñaló en el abdomen. La víctima agonizó 20 días internada en el hospital de Zapala y murió el 27 de marzo. Se usarán como prueba los testimonios de dos cirujanos, la médica forense de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad. Y según se supo el juicio se extenderá por varias jornadas, a partir de la gran cantidad de testigos que prestarán declaración.

Hoy todos aquellos gauchos que lo vieron andar por tantas huellas piden lo mismo. Que el apellido Rezuc, que tantas veces brilló en el tirador bordado en los campos de jineteada, ahora brille en los estrados judiciales con una condena ejemplar. Una justicia sana y reparadora para aliviar en parte el gran dolor que aqueja y que siempre va a aquejar a la familia.