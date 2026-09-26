Manejaba con 2,37 de alcohol en sangre por la Ruta 40: chocó y se dio a la fuga

Alcoholizado, el conductor fue finalmente demorado tras protagonizar un accidente de tránsito en Junín de los Andes.

Manejaba con 2,37 de alcohol en sangre por la Ruta 40: chocó, huyó y lo atraparon

Durante la noche del viernes, un hombre protagonizó un choque en Junín de los Andes, escapó del lugar a bordo de su vehículo y fue localizado poco después por personal policial. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue contundente.

El hecho ocurrió a las 23 en la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle Necochea. Según informó a LM Neuquén el comisario inspector Félix Gómez, coordinador de la Dirección Lagos del Sur, el personal tomó conocimiento del episodio a través del jefe de Guardia de la Comisaría 25.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron a un hombre oriundo de Neuquén que permanecía allí. El conductor les indicó que había sido chocado por otro vehículo, cuyo conductor se retiró sin ofrecerle sus datos y continuó su marcha por la Ruta 40 en dirección sur.

El hombre permanecía junto a su Peugeot 2008 blanco, mientras que los efectivos iniciaron la búsqueda del otro vehículo con las características aportadas. Poco después lograron localizar un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor, oriundo de Zapala, fue identificado. Al solicitarle la documentación correspondiente para circular, presentó todos los papeles en regla.

El test de alcoholemia que complicó al conductor

Sin embargo, al realizarle el control de alcoholemia, los efectivos obtuvieron un resultado de 2,37 gramos de alcohol por litro de sangre. Por este motivo, se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención preventiva de su licencia nacional de conducir.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado dijo que “Hay que ser muy boludo”.

Más tarde se presentó una mujer, oriunda de Junín de los Andes, quien exhibió su licencia habilitante y quedó a cargo de la conducción del Volkswagen Gol. El hombre permaneció en el lugar junto a ella.

A pesar de las versiones que circularon entre vecinos acerca de un posible conflicto entre ambos conductores, desde la Policía aclararon que, al momento de arribar los efectivos, no se registraba ninguna riña. Según precisaron, en ese momento solo se encontraba uno de los vehículos involucrados en el lugar.

Fuertes operativos en la región

Gómez destacó los operativos de saturación y alto impacto que se vienen realizando durante los fines de semana en Junín y San Martín de los Andes, con controles de personas y vehículos y presencia de distintas unidades policiales. Según explicó a este medio, los procedimientos se desarrollan los viernes de 19 a 22.

En Junín de los Andes, los controles se concentran en la zona de la plaza San Martín y el sector comercial, con participación de efectivos de la Comisaría 25, Brigada Rural y División Tránsito. En los últimos operativos realizados, fueron identificadas 86 personas y controlados 41 vehículos. Además, se retuvieron motocicletas por falta de documentación y se labraron infracciones.

En San Martín de los Andes, los procedimientos se realizaron en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el barrio El Arenal. Durante las jornadas del 18 y 25 de septiembre fueron identificadas 85 personas y controlados 85 vehículos, mientras que se realizaron 185 pruebas con alómetro. En uno de los operativos se detectaron dos alcoholemias positivas, además de retenciones de motocicletas y distintas infracciones.

Gómez explicó que estos procedimientos tienen como objetivo reforzar la prevención y evitar siniestros viales, a partir de controles conjuntos entre las distintas unidades que intervienen en cada localidad.