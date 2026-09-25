Fue internada en terapia intensiva. Sufrió la fractura expuesta del fémur. Uno de los conductores que protagonizaron la colisión manejaba borracho.

La hija de un juez, gravemente herida en un impresionante choque frontal.

La avenida Circunvalación de Río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz, fue escenario de un impactante choque frontal que terminó con cuatro personas internadas, entre ellas una menor de edad que debió ser intervenida quirúrgicamente debido a las lesiones sufridas.

Según informaron medios locales, quienes viajaban en uno de los vehículos son familiares de un juez de instrucción penal de la capital provincial, y tuvieron que operar a su hija -que permanecía en terapia intensiva- por una fractura expuesta de fémur.

La colisión se produjo durante la noche de este jueves 24 de septiembre, cerca de las 21.30, a la altura del cruce de la avenida Circunvalación con la calle 60, en las afueras de Río Gallegos.

Allí, por razones que aún se investigan, un Fiat Palio y un Chevrolet Celta impactaron de frente.

La violencia del choque povocó graves daños en ambos vehículos y dejó a sus ocupantes atrapados en el interior de los habitáculos.

Así quedaron los autos que chocaron en la avenida Circunvalación de Río Gallegos.

En los dos autos, en total, iban cinco ocupantes. Cuatro personas debieron ser rescatadas por los bomberos y, posteriormente, trasladadas al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir atención médica de urgencia y someterse a estudios destinados a descartar lesiones severas.

Río Gallegos: los heridos

Familiares del juez de instrucción penal Carlos Albarracín estuvieron entre las personas hospitalizadas, incluyendo a la hija del juez que sufrió la grave fractura, según informaron los medios locales La Opinión Austral y LU12

En tanto, de acuerdo con la información oficial, tres adultos fueron diagnosticados con lesiones de diversa consideración.

Entre ellos,la madre de la niña, quien sufrió un traumatismo de tórax y una fractura de costilla.

En el operativo posterior a la colisión y las tareas de rescate de los ocupantes trabajaron agentes policiales de la Comisaría Séptima de Río Gallegos y bomberos de la Sección Rescate y Salvamento de la División Cuartel XIX, de la capital santacruceña.

Asimismo, personal de Accidentología Vial realizó pericias en el lugar durante varias horas para determinar cómo se produjo la colisión.

Alcoholemia positiva

Mientras tanto, inspectores de Tránsito Municipal les realizaron los correspondientes controles de alcoholemia a los conductores involucrados en el choque.

La mujer que iba al mando del Chevrolet Celta dio resultado negativo en el test.

En cambio, el hombre que manejaba el de un Fiat Palio arrojó un resultado positivo de 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que se considera una “intoxicación alcohólica moderada a alta”, con pérdida de la coordinación, reflejos lentos, alteración sensorial y visión borrosa, según estudios de la Academia Nacional de Medicina.

El hombre fue notificado de la causa iniciada y estableció domicilio para ponerse a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos, que quedó a cargo de las actuaciones.

El Juzgado de Santa Cruz también ordenó el secuestro y resguardo de los dos vehículos destruidos, a los que se le realizarán pericias.

El episodio volvió a poner en el centro de las discusiones un reclamo de vecinos de los barrios periféricos cercanos a la Circunvalación, puntualmente en lo que respecta a la escasa iluminación de la avenida y sus accesos.