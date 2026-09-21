El accidente se produjo en una rotonda de acceso a Puerto Madryn. El esposo de la víctima manejaba la camioneta.

Tragedia en la Ruta 3: estaba por jubilarse, volcó en una rotonda y murió en el mismo hospital donde trabajaba.

Una mujer de 59 años falleció tras el vuelco del vehículo que viajaba por la Ruta Nacional 3, en cercanías de Puerto Madryn , en la provincia de Chubut .

La víctima fue identificada como Silvia Perfetti y era una auxiliar técnica del sector de Rayos del Hospital Zonal Andrés Ísola , de Puerto Madryn.

El accidente se produjo en la rotonda que conecta la Ruta 3 con la Ruta Provincial 4, al lado del Aeropuerto Internacional El Tehuelche, durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre, alrededor de las 3.40.

El vehículo era conducido por el esposo de la mujer fallecida, un hombre de 60 años que, de acuerdo con lo que se informó hasta el momento, no habría sufrido lesiones que pudieran poner en riesgo su vida.

Silvia Perfetti murió en un vuelco en Ruta 3 cerca de Puerto Madryn.

La pareja viajaba en una Ford Ranger. En inmediaciones de la rotonda del acceso norte a Puerto Madryn. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo y volcó.

Estaba consciente, murió en el hospital

Los dos ocupantes de la camioneta Ford se mantuvieron conscientes en todo momento después del accidente e incluso lograron salir por sus propios medios del vehículo.

Después de ser asistidos por los equipos de emergencias que se hicieron presentes en el lugar, fueron trasladados al Hospital Ísola.

Pocos minutos después de haber llegado al centro asistencial en el que trabajaba diariamente, la mujer falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la colisión.

La investigación

Según informaron desde el Hospital, Perfetti tenía una larga trayectoria como trabajadora auxiliar en el establecimiento y estaba próxima a jubilarse.

Presuntamente, ella y su esposo estaban saliendo de viaje desde la ciudad portuaria de Chubut cuando ocurrió el accidente en la rotonda.

Las circunstancias por las cuales el conductor perdió el control de la camioneta todavía no fueron determinadas por la investigación.

Luego del accidente se desplegó un importante operativo en el acceso norte de la Ruta 3 a Puerto Madryn.

Trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, de Protección Civil y un equipo de emergencias del Hospital Ísola.

La investigación quedó a cargo del Funcionario de Fiscalía Gastón Alcucero.

Como parte de las actuaciones, el vehículo fue secuestrado preventivamente para realizar las pericias correspondientes.

Dolor en la comunidad

Tanto desde el Hospital Andrés Ísola como desde la Secretaría de Salud del Chubut expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Perfetti.

En un mensaje publicado en las redes sociales oficiales, el titular de la cartera de Salud provincial, Sergio Wisky, junto con todo el personal del área, participaron “con hondo pesar, el fallecimiento de la trabajadora del Hospital Zonal de Puerto Madryn” y enviaron sus condolencias “a su familia, amigos y compañeros de trabajo”.

También voluntarias de la organización Damas Rosadas que realizan su labor en el hospital madrynense publicaron sentidos mensajes de pésame en las redes.

Muchas mencionaron y lamentaron el poco tiempo que le faltaba a Perfetti para disfrutar de su jubilación, y una de ellas, Karina Grisolía, la recordó con “una amplia sonrisa y enorme corazón”.