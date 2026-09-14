Los descubrió un hombre que paseaba con su perro. La Policía Científica determinó en parte su procedencia, pero no saben cómo llegaron hasta allí.

Encontraron huesos humanos cerca de la Ruta 3: descartaron un crimen pero las pericias develaron una sorpresa.

El hallazgo de cerca de 125 huesos humanos diseminados —algunos sueltos y otros embolsados— cerca de la Ruta Nacional 3, en la zona de Puerto Madryn , puso en alerta a la Policía y la Justicia de Chubut , que luego de una serie de pericias lograron determinar su origen.

Durante la tarde de este domingo 14 de septiembre, un vecino que caminaba junto a su perro encontró los huesos en un camino que conecta la Ruta 3 con el centro de almacenamiento y distribución de agua potable de la cooperativa local Servicoop .

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, el hombre caminaba por las inmediaciones del tramo de autovía de la Ruta Nacional 3 conocido como la “S” de la Doble Trocha -entre Trelew y Puerto Madryn- y observó algunos restos óseos que parecían humanos, por lo cual informó inmediatamente a la Policía.

Efectivos policiales se trasladaron al lugar para verificar la situación y constataron la presencia de un cráneo, varias bolsas que contenían huesos y otros elementos y desechos.

Trabajo de la Policía Científica de Chubut en Ruta 3 tras el hallazgo de restos óseos humanos.

Tras confirmar que se trataba de huesos humanos, la Policía dio intervención al funcionario de Fiscalía Lautaro Volpi, quien dispuso el secuestro de los restos y la realización de las pericias necesarias para determinar su procedencia.

A la vez, se comisionó a la Policía Científica, que trabajó en el lugar y llevó adelante la recolección de los indicios.

Lo primero que buscó la Policía

Luego del procedimiento en el que se levantó la totalidad del material encontrado y se contabilizaron aproximadamente 125 piezas óseas, comenzaron las pericias que de manera preliminar confirmaron que se trataban de huesos de un mismo cuerpo humano.

Las primeras observaciones apuntaron a determinar si los huesos hallados presentaban algún tipo de lesión o indicio de muerte violenta.

En ese sentido, se hallaron vestigios compatibles con posibles fracturas en algunas costillas. En el resto de los huesos examinados no se observaron lesiones visibles.

Al principio, la investigación estuvo orientada a establecer si los restos podían corresponder a una persona fallecida recientemente y si existía algún elemento que permitiera vincular el hallazgo con un hecho criminal.

No obstante, los análisis científicos apuntaron hacia otras conclusiones.

Lo que se constató y lo que sigue siendo un misterio

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que los restos óseos hallados en inmediaciones del predio de la cooperativa de Puerto Madryn corresponden a material arqueológico de antigua data.

Ahora, las actuaciones dirigidas por la Fiscalía avanzarán en estudios específicos para determinar con precisión la antigüedad de los restos y su procedencia, que continúa siendo un misterio.

Por otra parte, la información oficial señala que las primeras evaluaciones no detectaron signos de criminalidad en ninguna de las piezas óseas examinadas.

Al margen de esto, por el momento no se han encontrado indicios que permitan identificar de manera más precisa el origen de los huesos, mientras que la investigación también busca precisar cómo llegaron hasta allí y por qué algunos estaban embolsados.