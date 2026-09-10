Las condiciones climáticas obligaron a realizar el operativo casi sin previo aviso. Solo dos empresas realizan el trabajo en la Argentina.

Ingeniería previa y un joystick: así trasladan aspas de molinos eólicos de 75 metros por Ruta 3. (Imagen ilustrativa).

Un tramo de la Ruta Nacional 3 podría presentar complicaciones en el tránsito debido a un operativo que se dispuso de manera imprevista este jueves 10 de septiembre de 2026 para tres aspas de molinos eólicos.

El traslado es coordinado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y se lleva a cabo desde las 6 de la mañana de este jueves en la provincia de Chubut y abarca también un importante sector de la Ruta Nacional 26, entre el puerto comodorense y la zona de Pampa del Castillo , a unos 50 kilómetros de distancia.

Las aspas de enormes dimensiones, que rondan los 75 metros de largo, son transportados por camiones de gran porte y se realizó un trabajo previo de estudio de curvas, rotondas, túneles y puentes.

Participan de la operación agentes de la Dirección de Tránsito de Comodoro Rivadavia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal y la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Chubut.

Desde el Municipio de Comodoro Rivadavia indicaron que el traslado no estaba previsto para hoy pero debieron adelantarlo debido al pronóstico de fuertes vientos en la zona.

Operativo en Ruta 3 para trasladar aspas de molinos eólicos. (Foto ilustrativa).

Estas condiciones meteorológicas podrían haber ocasionado daños en las aspas si permanecían en el depósito donde se encontraban, por lo que se resolvió anticipar el transporte hacia su destino antes de que se intensificaran las condiciones adversas.

El transporte de palas eólicas que llegan a pesar 22.000 kilos y medir unos 75 metros de largo es llevado a cabo por empresas especializadas en lo que se conoce como “ingeniería del movimiento”.

Los camiones “paleros” son carretones con ruedas direccionales y una viga central telescópica, que se extiende hasta casi 40 metros. La pala se apoya únicamente en los extremos, sin ningún punto de contacto en el medio.

Cómo se traslada un aspa de 75 metros y 22.000 kilos

“Para las curvas se hace un trabajo previo: se ven los ángulos y se hacen cálculos para no llevarse por delante postes y carteles, sobre todo en las rotondas o giros de ruta, cuando se hacen los cruces”, le explicó al portal Econo Journal Adrián Paoletti, de CSM, una de las dos empresas que realizan este tipo de tareas -la otra es Coamtra- en la Argentin.

“Si hay una cartelería, se pone una hidrogrúa, se levanta el cartel, pasa el componente y se vuelve a poner el cartel”, agregó.

El palero suele tener cuatro ejes de ocho ruedas cada uno, y de trás de él viaja un operario que maneja la dirección de las ruedas con un control remoto, como un joystick.

En total, la extensión del vehículo ronda los 100 metros. «La pala mide 75 metros, el carretón 40 y hay 20 y pico metros de saliente en la parte posterior del vehículo», indicó Paoletti.

Los operativos como el que se dispuso en las rutas de la provincia de Chubut deben realizarse desde primera hora de la mañana debido a que este tipo de vehículos no está autorizado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para circular de noche por cuestiones de seguridad.