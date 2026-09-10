Era oficial de puente de un pesquero. Se fue de la cabina de mando y lo encontraron poco después. Causa judicial e investigación interna.

Misteriosa muerte de un marinero en aguas patagónicas: la terrible escena en que lo hallaron.

La muerte en confusas circunstancias de un tripulante de un buque pesquero que navegaba frente a la costa de Chubut derivó en la apertura de una investigación por parte de la Prefectura Naval Argentina y la Justicia provincial.

El marinero, de 36 años, fue identificado como Fabián Esteban Alcoba y era de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes.

Estaba a bordo del barco Argenova IV, un buque de pesca de langostino que navegaba en aguas del Mar Argentino.

Indicios de que algo andaba mal

De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, la víctima, quien se desempeñaba como oficial de puente, había manifestado durante el día severas molestias gastrointestinales.

Debido a esta situación y a que su estado de salud no parecía mejorar, el capitán de la embarcación tomó la decisión de desviar el curso de navegación y dirigirse hacia el puerto de Camarones, en la provincia de Chubut, con el objetivo de que el oficial recibiera asistencia médica.

Murió un tripulante del Argenova IV frente a la costa de Chubut.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre y el oficial de puente se encontraba en ese momento en la cabina de mando del Argenova IV, junto a otro integrante de la tripulación.

En el transcurso de esa guardia, y cuando el buque ya había puesto proa hacia la bahía de Camarones, en un punto, el marinero que acompañaba al oficial se ausentó durante algunos minutos y, al volver a su puesto, advirtió que el hombre ya no estaba en el lugar.

El trágico hallazgo

Luego de que el otro marino informó de la ausencia, la tripulación del buque inició inmediatamente una búsqueda por todos los sectores de la embarcación.

Después de algunos minutos, hallaron al oficial sin vida en el sector externo de la nave, en la zona de estribor (la parte lateral derecha del barco) colgado de la borda mediante una soga.

El capitán del Argenova IV fue quien les confirmó el hallazgo a las autoridades navales.

«Lo buscamos por toda la embarcación y lamentablemente lo encontramos por la borda. Teníamos previsto llevarlo a Camarones porque presentaba problemas de salud», indicó el responsable del pesquero.

Tras el macabro hallazgo, el capitán dispuso suspender la escala en Camarones y el Argenova IV retomó su recorrido hacia Puerto Deseado, su puerto de asiento, en Santa Cruz, llevando a bordo el cuerpo del trabajador.

La investigación en marcha

Si bien todos los indicios apuntan a una autodeterminación de la propia víctima, los investigadores mantienen abiertas otras hipótesis, al menos hasta que se realicen las pericias correspondientes y la autopsia.

Desde el área de Prensa de la empresa Argenova confirmaron el fallecimiento e indicaron que se desarrollará una investigación interna.

Personal de la firma se habría trasladado hacia Puerto Deseado para participar de las actuaciones correspondientes y ponerse a disposición de los familiares de Alcoba.

La Prefectura Naval Argentina intervino desde los primeros momentos y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

En tanto, la intervención de la autoridad marítima de Puerto Deseado permitirá avanzar con las medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal y reunir los elementos necesarios para reconstruir lo ocurrido a bordo del pesquero.