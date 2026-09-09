La buena calidad de la nieve permitió alargar las actividades que en 2025 habían terminado en agosto.Todas las tarifas y servicios.

Esquí en primavera: en un cerro de la Patagonia extendieron la temporada hasta octubre.

Gracias a las importantes nevadas tardías de finales de agosto y principios de septiembre, el Centro de Actividades de Montaña La Hoya , ubicado en la provincia de Chubut , decidió prolongar su temporada de nieve hasta el 4 de octubre, todo lo contrario de lo ocurrido en 2025, cuando el cierre se adelantó a la segunda semana de agosto.

De este modo, residentes y turistas podrán aprovechar incluso las primeras semanas de primavera para disfrutar del esquí, el snowboard y las demás propuestas del centro de montaña ubicado a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel.

Más allá de la buena temporada de nieve, algo que caracteriza al centro de esquí es el tipo de nieve , vinculado con el clima seco de Esquel

“Lo que más se pondera de La Hoya es la nieve en polvo. Tiene condiciones muy particulares para que a lo largo de toda la temporada prácticamente se mantenga de la misma forma”, explicó el guía y técnico en turismo Víctor Martín Yáñez.

Centro de esqui La Hoya, en Esquel, Chubut.

Además de estas características climáticas, se suma la particular geografía del cerro, que funciona como una especie de anfiteatro natural orientado hacia el sur y con menor exposición solar.

Otro de los aspectos particulares de La Hoya es el tamaño del cerro y las instalaciones, con una menor escala que otros centros de esquí, lo que permite recorrer sus sectores con facilidad y resulta especialmente accesible para principiantes y esquiadores de nivel intermedio.

A lo largo de esta temporada de invierno, La Hoya ya viene manteniendo una intensa agenda turística y deportiva que convocó a esquiadores, snowboardistas, clubes, familias y visitantes.

Entre los acontecimientos destacados estuvo el regreso del Campeonato Internacional Infantil Patagónico, que volvió al centro después de 15 años y reunió a más de 250 jóvenes de distintos países.

La Hoya: precios y servicios

El centro La Hoya abre todos los días de 9.30 a 17 y dispone de 17,6 kilómetros de pistas, con una cota base de 1.430 metros y una cumbre ubicada a 2.075 metros. El desnivel máximo alcanza los 645 metros.

El valor del pase diario para esquiadores es de $100.000 y se puede pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

Para aquellos que quieren conocer el centro sin realizar actividades deportivas, o están acompañando a alguien más, el “pase peatón” vale $20.000 e incluye un ascenso y un descenso en la telesilla Las Lengas.

Los menores hasta 5 años acceden sin cargo a los medios de elevación.

Los pases pueden adquirirse en la boletería del complejo, todos los días entre las 10 y las 16.30, o en la web oficial del complejo.

También está la posibilidad, para los residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de hacerlo antes de viajar a Esquel, en dos puntos de venta ubicados en el Shopping Dot Baires (Vedia 3600, Saavedra) y el Hotel Plaza Luxor (Reconquista 602, Microcentro).

El centro de esquí cuenta además con servicios de alquiler de equipos, propuestas gastronómicas y otros servicios, incluyendo el de la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard integrada por 44 instructores certificados, con alternativas para diferentes niveles.