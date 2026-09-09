Según denunció, los agentes lo abordaron cuando iba a subir a un micro de larga distancia. En un video, mostró las lesiones y detalló todo lo ocurrido.

Brutal tortura de la Policía a un músico, con un increíble pretexto: "Estoy contento de que no me morí".

Un músico bonaerense denunció una brutal agresión de agentes de la Policía de La Pampa que lo abordaron cuando estaba por tomar un micro desde la ciudad de Santa Rosa hacia la de La Plata , donde reside.

De acuerdo con lo que contó Lautaro Ruiz - luthier y profesor de música platense- a través de un video publicado en sus redes sociales, los problemas comenzaron cuando quiso subir al ómnibus de larga distancia con una guitarra de un cliente.

“Estoy contento por mi familia, de que no me morí y pude volver”, aseguró el músico en el video, en el que detalló lo ocurrido desde el momento en el que intentó ocupar su aciento en el colectivo.

Un empleado de la compañía de transportes le impidió subir y comenzó una discusión que derivó en la intervención policial.

Según contó Ruiz, no era algo fuera de lo común que llevara la guitarra con él. ““Toda la vida viajé así”, explicó en el video en el que se lo ve con el rostro y, fundamentalmente, los ojos llenos de hematomas.

El empleado llamó a la Policía y cuando los agentes se acercaron, en lugar de apaciguar los ánimos, se generó una situación que fue escalando en su nivel de agresividad.

"Empezaron a gritar '¡violencia de género!'"

“La Policía vino totalmente violenta”, contó el músico. Agregó que, al ver que las cosas podían pasar a mayores, intentó filmar lo que ocurría, pero eso hizo que todo empeorara.

“Les dije ‘disculpame, vamos a bajar un cambio. Voy a sacar mi teléfono y voy a grabar, así todos nos calmamos y queda todo registrado’”, relató.

Una policía le quitó el teléfono y trató de rompérselo. El intentó manotearlo para recuperarlo y, entonces, otros agentes empezaron a gritar “violencia de género” y lo comenzaron a perseguir.

“Me corrieron, pero nunca me iban a alcanzar. Y eso les molestaba también, porque encima de cínicos, les daba bronca que no me podían alcanzar”, aseguró el músico bonaerense.

Cuando intentó esconderse en una vivienda sin lograrlo, comenzaron los golpes.

“Me agarraron y me acribillaron entre dos. Uno me reventó los ojos a piñones. La otra policía le dijo ‘pará, no le pegues en los ojos’, y me empezó a ahorcar con la rodilla en el cogote durante un minuto. Pensé que me iba a matar”, afirmó.

La Pampa: en busca de testigos

Según su relato, rápidamente se sumaron otros ocho agentes: “Me estuvieron pateando en el suelo durante diez minutos en la Plaza del Mapa (de Santa Rosa). Me subieron al auto y me siguieron dando piñas en la cabeza, hasta la Seccional primera”.

En el video, explicó que en la Comisaría se sucedieron los “métodos de tortura”.

“Me hacían poner en poses, me pegaban rodillazos en la columna vertebral, me saltaban en las costillas. Se reían con cinismo. En estos días, es muy preocupante que pase algo así”, indicó.

Además de relatar el duro momento vivido, Ruiz pidió colaboración para identificar a los efectivos que intervinieron y sumarlos a la denuncia que ya presentó en La Pampa.

“Me encantaría encontrar los nombres de estos oficiales que, con la premisa de la violencia de género, me reventaron los ojos, me reventaron los pulmones”, pidió.