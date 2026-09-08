Los interceptaron en la ruta cuando volvían de hacer un planteo en Santa Rosa para no entregarlo. La pareja aseguró que no va "a bajar los brazos".

Le sacaron el bebé con la policía a una familia de tránsito que quiso quedárselo.

Una pareja de La Pampa fue interceptada por la Policía en un retén en la ruta y obligada a que entregara a un bebé de siete meses que tenía bajo guarda judicial como familia de contención y pretendía quedarse definitivamente.

El operativo policial fue dispuesto después de que la sala Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró este lunes “inadmisible” el recurso extraordinario federal que habían presentado Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani , una pareja de la localidad de Rancul .

La pareja se negó inicialmente a entregar al niño, que debía ser entregado, a su vez, a la familia que inició el proceso de adopción definitiva .

Finalmente, Díaz y Pizzani accedieron al requerimiento policial realizado en la ciudad de Castex, donde fueron interceptados cuando volvían a Rancul desde Santa Rosa, adonde habían ido a realizar un planteo para quedarse con el bebé.

A las 8 de la mañana de este lunes 7 de septiembre, la pareja se había presentado en la sede de la Dirección de Niñez, en la capital pampeana, para comunicar que no iban a entregar al niño.

Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la pareja de Rancul a la que le sacaron el bebé.

Posteriormente, cerca de las 17, un retén policial demoró a la pareja en la Ruta Nacional 35, a la altura de Castex.

En un momento de tensión, también se negaron a entregar allí al bebé. Por último, tras ser informados de la situación judicial que afrontaban, acordaron regresar a Santa Rosa, donde se concretó la entrega pasadas las 18.30.

Entrega y reclamo

Si bien el pedido inicial de la pareja fue llevar ellos mismos al niño hasta Santa Rosa, esto no fue autorizado y solo se permitió que la mujer lo acompañara durante el traslado en un auto de la Policía.

Por fin, en medio de una pequeña manifestación que se produjo junto a la sede de Niñez y en la que estuvieron, entre otros, la diputada provincial Sandra Fonseca y el exintendente Juan Carlos Tierno respaldando a la pareja, la madre de contención ingresó a la oficina y entregó al niño.

Cerca de las 19.30, el bebé fue retirado por una puerta lateral de la sede de Niñez, mientras Díaz afirmaba que no iba a bajar los brazos e insistiría para recuperar al bebé.

La Pampa: el bebé, con su familia definitiva

Más tarde se supo que el pequeño fue entregado a las 20 horas a la familia de adopción definitiva.

A través de un comunincado, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa informó que “en cumplimiento con lo ordenado por el Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico” había procedido a “efectivizar el egreso del niño J.B.D. del espacio de guarda transitorio en que se encontraba, en la localidad de Rancul”.

“Asimismo -continúa el texto oficial- se comunica que el niño ya se encuentra con la familia adoptante, de conformidad con lo resuelto por el citado Juzgado de Familia, concluyendo esta área ministerial su participación, según lo estipula las leyes vigentes en la materia, en este caso como auxiliar del Poder Judicial”.