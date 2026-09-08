Estaba en una bolsa, dentro de un contenedor de basura. La Policía busca a la madre y dispuso una alerta en el hospital de Caleta Olivia.

Horror en Santa Cruz: un perro que buscaba comida halló una bebé muerta.

El accionar de un perro callejero que buscaba algo para comer entre la basura derivó en un estremecedor hallazgo en la ciudad de Caleta Olivia , provincia de Santa Cruz .

Según informó la Policía , el animal sacó de un contenedor una bolsa de residuos y la rompió. Esto dejó al descubierto el cuerpo de una bebé que, de acuerdo con las estimaciones de los médicos policiales, habría muerto después de nacer, con una edad gestacional de entre 34 y 40 semanas.

La aparición se produjo entre las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, a pocos metros de la Escuela Primaria Nº 29 Juana Manso de Caleta Olivia y del cuartel de Bomberos Voluntarios 2 de Junio.

Alrededor de las 10.15 de este martes 8, una persona avisó a la Policía acerca de la aparición de la bolsa con el bebé, frente a una vivienda ubicada en Beauvoir 1800.

Los primeros datos surgidos de la investigación policial determinaron que un perro “sacó la bolsa (del canasto contenedor de basura) y la rompió”. “Al parecer se la estaba comiendo”, agregó la fuente.

Encontraron una beba muerta en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Como el canasto se encontraba a pocos metros de una parada de la línea 3 de colectivos, la situación fue advertida por las personas que esperaban y una de ellas avisó.

Según contaron, en principio creyeron que se trataba de un gato muerto pero, al observar con más detenimiento, descubrieron la escalofriante situación.

"Desgarro por fauna animal"

Inmediatamente después del hallazgo se inició la investigación para determinar qué ocurrió y establecer de manera fehaciente si hubo nacimiento con vida o un aborto, aunque las primeras estimaciones indicarían lo primero.

Tras la llegada de los efectivos, se dispuso el resguardo del lugar para evitar la alteración de posibles evidencias y permitir el trabajo de los especialistas.

El médico policial que realizó una primera evaluación de los restos y estableció que se trataba de una recién nacida de sexo femenino, pero agregó que se debe determinar de manera fehaciente “si se trata de una recién nacida o producto de un aborto.”

Ese primer examen también consignó que el cuerpo presentaba lesiones que indicarían “desgarro por fauna animal”.

Agentes de Criminalística intervinieron en la búsqueda y preservación de elementos que puedan resultar de utilidad para la causa.

Santa Cruz: buscan imágenes de cámaras

A la vez, la Policía trabaja en la búsqueda de cámaras de seguridad y posibles testigos que permitan reconstruir los movimientos registrados en la zona.

“En una vivienda cercana hay una cámara que podría haber registrado algo de interés”, indicaron.

También hay una gomería y un taller mecánico, además de la escuela y el cuartel de bomberos, en los cuales se analizaría si alguna cámara registró el paso de alguna persona sospechosa.

Mientas tanto, se dispuso una alerta en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia, para la eventual llegada de una mujer que presente signos compatibles con un parto reciente o un aborto.

No obstante, se aclaró que por el momento no había ninguna persona identificada en relación con el hecho.

El caso quedó a cargo del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.