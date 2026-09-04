La madre de la chica de 17 años contó el calvario que vive desde hace meses, luego de mudarse desde Santa Cruz a Quilmes, en el GBA.

Familiares se disputan un terreno y una adolescente embarazada terminó con un tiro en la espalda.

Una adolescente de 17 años oriunda de Santa Cruz y que cursa un embarazo de dos meses recibió un disparo en la espalda durante un violento ataque a una vivienda en Quilmes Oeste , en la zona sur del Gran Buenos Aires..

L.F. dejó Río Gallegos hace dos años junto a su familia, en busca de un cambio, y desde hace un tiempo, en su nuevo lugar de residencia vive una pesadilla vinculada a una pelea familiar por el terreno en el que su abuela materna tiene la casa.

En la parte de adelante está viven otros familiares que no los quieren en el lugar, en una pelea que lleva meses y que no se quedó sólo en amenazas .

Las diferencias familiares ya tenían al menos un antecedente de violencia grave, y un pariente de la chica está detenido y acusado de intento de homicidio por dispararle a un tío suyo, hermano de su mamá.

De los piedrazos a los tiros

El jueves 27 de agosto de 2026, la tensión entre las dos familias escaló de manera decisiva, y la adolescente embarazada terminó llevándose la peor parte.

Según contó su madre este jueves 4 de septiembre de 2026 en declaraciones a la radio LU12 AM680, una mujer identificada como Silvia González y que sería su cuñada, la amenazó con matar a sus hijos.

Horas más tarde, alrededor de las ocho de la noche de ese mismo día, un grupo de personas comenzó a apedrear la vivienda de su madre, de edad avanzada.

Cerca de las 22:45, la situación se volvió crítica cuando empezaron los disparos.

Su hija embarazada, que había ido a cenar con su pareja, estaba llamando a la policía para pedir auxilio cuando recibió el balazo en la espalda, según lo que ella misma días más tarde le contó a La Opinión Austral, cuando decidió salir a hablar por el temor a nuevas agresiones.

Un detenido por el ataque

El proyectil quedó alojado en la zona abdominal y, por el momento, los cirujanos decidieron no extraerlo, según relató ahora la mamá.

Por el ataque fue detenido Javier Ortiz, hermano de Silvia González, a quien L.F. y su madre sindican como la principal hostigadora.

Según denunció la menor, Ortíz es quien efectuó los disparos. Y la policía le secuestró un arma de guerra. Además, hay otro hombre del mismo apellido que habría participado en el hecho y está prófugo.

Según detalló, la violencia no se redujo a los disparos en sí. Después de que ella fue alcanzada por una bala, el entorno del atacante habría intentado impedir su traslado al hospital, y tuvo que ser sacada por la parte trasera de la vivienda.

Cómo están la adolescente y su embarazo

Segun relató su madre a más de una semana del violento episodio, la salud de su hija es estable.

"Se salvó de milagro. Podía quedar en silla de ruedas. Ttodo eso me dijeron los cirujanos", contó sobre el diagnóstico que recibió en el hospital.

Por otro lado, una ecografía descartó problemas en el embarazo aunque todavía esperan un control con un obstetra.

Se trata de un embarazo muy reciente, que tiene fecha de parto estimada para mediados de abril de 2027.

Las amenazas no cesan

A pesar de la detención de Javier Ortiz, la familia denuncia que las amenazas de muerte no cesaron y que ahora llegan a través de mensajes privados, dirigidos tanto a la menor baleada como a su abuela de 80 años, que continúa viviendo en el terreno en disputa.

El ataque a tiros ocurrió en Quilmes Oeste, donde la adolescente santacruceña se mudó hace dos años.

"Nosotros no dejamos el lugar porque ahí tenemos a mi mamá de 80 años sola. A ella la quieren matar también", explicó la madre de la chica balearia.

Vivir con miedo hasta para ir a la escuela

Según contó la propia adolescente luego del episodio en el que recibió un disparo, las amenazas contra ella comenzaron en 2025, cuando tenía 16 años.

El clima de hostigamiento llegó a ser tal, que tuvo que dejar el colegio. Por el temor a un ataque, prefería no salir de su casa.

En algunas oportunidades, incluso, hanbía tenido que refugiarse en comercios de la zona o pedirle a la directora de la escuela que llamara a su madre para que la fuera a buscar, ante el miedo de sufrir una agresión.

El antecedente de diciembre de 2025

Las amenazas pasaron a hechos de violencia en diciembre de 2025, cuando un hermano de su mamá y tío de la chica fue baleado.

Por ese ataque, calificado como intento de homicidio, permanece detenido un hombre del entorno de Silvia González.

El 8 de diciembre de 2025, además, la madre de la chica baleada denunció el episodio ante la policía. Eso, lejos de darles más seguridad, emperó las cosas.

Desde entonces, según contó, las amenazas hacia toda su familia se volvieron constantes.

"Sigue atacando al domicilio con toda la familia, que son como más de 30", relató la mujer, quien agregó que la disputa por el terreno nunca se resolvió.

Custodia intermitente

La familia reclama además que, pese a las múltiples denuncias previas por amenazas de muerte e intentos de usurpación, la respuesta de la Justicia bonaerense sigue siendo insuficiente.

La custodia policial asignada tras el último ataque, explicó la madre de la adolescente, es intermitente y se limita a rondas esporádicas cada 30 minutos.

Con la causa en trámite y un familiar aún prófugo por el episodio de diciembre, la mujer insistió en que el reclamo de fondo no cambió desde que empezó a denunciar lo que les está pasando.

Ahora, sigue pidiendo lo mismo: que la Justicia intervenga antes de que la violencia vuelva a escalar.