Un periodista e historiador rastreó una experiencia de transporte que se implementó en 1918, vinculada a la necesidad de un histórico campamento petrolero.

El colectivo, un "invento" que surgió en la Patagonia 10 años antes que en Buenos Aires (imagen ilustrativa).

Mucho antes de los colectivos se consolidaran como transporte urbano , en pleno territorio patagónico ya circulaba una versión artesanal de esa idea.

En Comodoro Rivadavia , la necesidad de trasladar trabajadores petroleros dio origen a un sistema que, según reconstruyó el historiador y periodista Ángel Sánchez, funcionó en esa ciudad de Chubut una década antes que el hito tradicionalmente asociado a Buenos Aires.

Según su trabajo, difundido por ADNSUR, todo comenzó en 1918 , cuando dos vecinos de la zona, Van Herden y Federico Zimmerman, enfrentaron un problema concreto: conectar los campamentos petroleros de Astra con el centro de la ciudad.

El tren obviamente ya existía, pero pasaba apenas tres veces por semana, una frecuencia insuficiente para una población que crecía al ritmo de la pujante actividad hidrcarburífera.

Imporvisado en un Ford T

La solución no vino de un plan de negocios sino de la improvisación.

Van Herden, que tenía oficio de herrero, carpintero y albañil, decidió junto a Zimmerman adaptar un Ford T para el traslado de pasajeros.

Cortaron y alargaron el chasis, y armaron una estructura con asientos enfrentados para llevar entre seis y ocho personas por viaje.

Un transporte colectivo similar al que se usó en 1918 en Comodoro Rivadavia. ADNSUR

Según Sánchez, no hay registros precisos sobre cuánto tiempo funcionó esta primera línea ni cómo se sostenía económicamente, algo que responde al caracter informal y la urgencia que prácticamente obligó al proyecto.

Al parecer, sus creadores no percibían que estaban haciendo nada del otro mundo, y mucho menos se propusieron documentar la experiencia.

La prioridad, simplemente, era resolver un problema cotidiano.

Traslados expuestos a la intemperie

El vehículo distaba mucho de lo que hoy se entiende por colectivo.

No tenía vidrios, y aunque contaba con techo, quedaba abierto a los costados.

Eso significaba enfrentar el clima patagónico sin protección: frío, nieve, hielo, lluvia y barro en invierno, y viento en verano. Los caminos eran huellas de tierra que en algunos tramos corrían paralelas a las vías del ferrocarril.

El recorrido unía Astra con el centro de Comodoro Rivadavia, pasando por sectores que hoy se identifican como Kilómetro 8, Kilómetro 5 y Kilómetro 3.

Sin paradas y con riesgo de fallas

No había paradas fijas ni horarios: los pasajeros esperaban en distintos puntos del trayecto y hacían una seña al conductor para subir. Y claro, podían bajar donde quisieran. Bastaba con un aviso al chofer.

Las fallas mecánicas eran un riesgo real.

Si el Ford T se detenía en medio del camino, no había forma rápida de pedir ayuda.

El telégrafo era una de las pocas alternativas de comunicación a distancia disponibles en ese momento.

Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y el mito del primer colectivo

La versión que sí fue documentada en la Argentina, y es la tradicionalmente más aceptada, ubica el nacimiento oficial del colectivo en Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1928.

Ese día, un grupo de taxistas empezó a trasladar varios pasajeros por un recorrido fijo desde la zona de Rivadavia y Lacarra ante la caída de su actividad.

Un colectivo de YPF en la Patagonia petrolera. ADNSUR

Esa fecha es la que el Estado toma como referencia para conmemorar el Día del Colectivero.

Sin embargo, el caso patagónico invita a matizar esa versión.

Los especialistas describen este tipo de coincidencias como "invención paralela": la aparición de soluciones similares en distintos lugares, como respuesta a necesidades parecidas, sin que exista comunicación entre quienes las desarrollan.

Un "invento" que ya existía

Lo cierto es que ni Comodoro Rivadavia ni Buenos Aires inventaron el transporte colectivo motorizado a nivel mundial.

En Londres, por ejemplo, el desarrollo de los buses y el famoso modelo B-type de 1910 ya mostraba una consolidación temprana del transporte urbano, en un proceso que había arrancado a fines del siglo XIX.

Un bus de dos pisos en la Londres de los primeros años del siglo XX.

Van Herden, el protagonista de la experiencia comodorense, luego ingresó a YPF, donde desarrolló el resto de su carrera laboral hasta jubilarse.

Con el tiempo, el transporte urbano en la Patagonia y particularmente en Comodoro se fue formalizando.

En la década de 1940 aparecieron los primeros servicios hacia sectores como La Loma, y más adelante se sumaron un sinnumero de empresas.

Antes de esa red formal, hubo un pequeño Ford T artesanal que unió Astra con el centro de la ciudad, atravesando campamentos petroleros y deteniéndose donde hiciera falta.