Sin agua en el Parque Industrial de Neuquén: qué pasó y cuándo se normalizará el servicio

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento informó la situación registrada en la tarde de este jueves. Personal del organismo trabaja en el lugar.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén emitió un comunicado urgente informando que durante la tarde de este jueves personal del organismo detectó un grave inconveniente que provocó la interrupción del servicio de agua potable en un sector de la capital.

De acuerdo a la información difundida por el EPAS, “se detectó la fisura de un caño de asbesto cemento dentro del predio del SAF (Salón de Actividades Físicas) en el Parque Industrial, a pocos metros de la reparación realizada ayer”.

Por este motivo, el suministro de agua potable en el PIN se encuentra afectado.

En horas de la tarde, dos cuadrillas del ente se encuentran trabajando en el sector para resolver la falla.

Cuándo se normalizará el servicio

Desde el organismo agradecieron a los vecinos y vecinas afectados. Al mismo tiempo solicitaron que ante cualquier consulta se comuniquen con “nuestros canales de atención habituales que ponemos a disposición”.

Se trata del número de teléfono 0800-222-4827 o a través de la página www.epas.gov.ar donde se puede encontrar el bot del EPAS.

Respecto a la normalización del suministro de agua potable informaron que “se espera normalizar el servicio en horas de la noche”.

EPAS abrió un concurso externo para cubrir puestos en Neuquén capital

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento puso en marcha el Concurso Externo de ingreso de personal para la obra de abastecimiento de agua potable destinada a Colonia Rural Nueva Esperanza.

El proceso se enmarca en lo dispuesto por el Decreto-2023-967-E-NEU-GPNy la Resolución 0618/2026, y tiene como propósito fortalecer la estructura técnica, profesional y administrativa del EPAS.

Las vacantes a cubrir corresponden a perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos que se desempeñarán en la ciudad de Neuquén capital, particularmente en la zona de la meseta, uno de los sectores de mayor expansión urbana y demográfica de los últimos años.

Para poder llevar adelante este concurso, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del EPAS, en abril de 2025 el Organismo realizó primero el llamado a concurso interno, a fin de cubrir las necesidades de personal dentro de la Administración Pública. Una vez agotada esa instancia, se dio inicio al trámite administrativo correspondiente para habilitar esta búsqueda laboral externa a la Administración Pública.

Cómo aplicar al concurso

El concurso se desarrollará en distintas etapas: la inscripción, la revisión de requisitos y documentación, la evaluación mediante examen y entrevista, y la posterior confección del orden de mérito.

Podrán postularse quienes cumplan con los requisitos de edad, formación y demás condiciones establecidas en la normativa vigente, debiendo presentar la totalidad de la documentación requerida en un único archivo digital. Tanto la inscripción como la evaluación se realizarán conforme a las bases y condiciones generales del concurso.

Los requisitos, bases y condiciones, junto con el detalle de los perfiles y la documentación a presentar, se encuentran disponibles en la página oficial del Organismo www.epas.gov.ar