Cuándo se presenta Reynaldo Sietecase en la Feria del Libro de Neuquén 2026

El reconocido periodista, escritor y poeta rosarino presentará su nuevo libro "Cabrón" en la ciudad. Conocé la grilla completa del evento.

El reconocido periodista, poeta y escritor rosarino Reynaldo Sietecase se presentará en la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”. La cita tendrá lugar en el predio ferial del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y el Parque Central, en el marco de la grilla de invitados nacionales del evento cultural. Durante la actividad, Sietecase mantendrá un conversatorio abierto con el público moderado por la periodista y crítica literaria Eugenia Zicavo .

En su visita a Neuquén, Sietecase presentará su más reciente novela, Cabrón (editada por Alfaguara), una obra íntima, conmovedora y autobiográfica en la que se distorsiona la frontera entre la memoria familiar y la reconstrucción afectiva.

El escritor se presentará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 .

De qué se trata "Cabrón"

Tras años de explorar la ficción criminal y la novela negra (con títulos como Un crimen argentino o La Rey), el autor se sumerge en una "arqueología personal" para reconstruir la figura de su padre, varios años después de su muerte. A partir de pequeños objetos cotidianos que pertenecieron a su progenitor —un reloj de ajedrez, sus anteojos, discos de vinilo, una vieja lapicera o grabaciones encontradas—, Sietecase desentraña la compleja personalidad de un hombre autoritario, riguroso y enojón (de allí el título Cabrón), pero también generoso y lleno de matices.

El libro propone un duelo narrativo y poético que invita a confrontar con los propios fantasmas familiares, indagando en qué hereda un hijo de aquello que rechaza o admira de sus padres.

La XIII Feria del Libro de Neuquén

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición de la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

El evento desplegará más de 100 auditorios y espacios de exposición en los que participarán importantes figuras nacionales como Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

El cronograma completo de la XIII Feria del Libro

La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.

La Feria del Libro de Neuquén se consolidó como el evento más convocante de las letras en la región. Omar Novoa