Cuándo se presenta Reynaldo Sietecase en la Feria del Libro de Neuquén 2026
El reconocido periodista, escritor y poeta rosarino presentará su nuevo libro "Cabrón" en la ciudad. Conocé la grilla completa del evento.
El reconocido periodista, poeta y escritor rosarino Reynaldo Sietecase se presentará en la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”. La cita tendrá lugar en el predio ferial del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y el Parque Central, en el marco de la grilla de invitados nacionales del evento cultural. Durante la actividad, Sietecase mantendrá un conversatorio abierto con el público moderado por la periodista y crítica literaria Eugenia Zicavo.
En su visita a Neuquén, Sietecase presentará su más reciente novela, Cabrón (editada por Alfaguara), una obra íntima, conmovedora y autobiográfica en la que se distorsiona la frontera entre la memoria familiar y la reconstrucción afectiva.
El escritor se presentará el sábado 12 de septiembre a las 19:00.
De qué se trata "Cabrón"
Tras años de explorar la ficción criminal y la novela negra (con títulos como Un crimen argentino o La Rey), el autor se sumerge en una "arqueología personal" para reconstruir la figura de su padre, varios años después de su muerte. A partir de pequeños objetos cotidianos que pertenecieron a su progenitor —un reloj de ajedrez, sus anteojos, discos de vinilo, una vieja lapicera o grabaciones encontradas—, Sietecase desentraña la compleja personalidad de un hombre autoritario, riguroso y enojón (de allí el título Cabrón), pero también generoso y lleno de matices.
El libro propone un duelo narrativo y poético que invita a confrontar con los propios fantasmas familiares, indagando en qué hereda un hijo de aquello que rechaza o admira de sus padres.
La XIII Feria del Libro de Neuquén
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición de la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.
El evento desplegará más de 100 auditorios y espacios de exposición en los que participarán importantes figuras nacionales como Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
El cronograma completo de la XIII Feria del Libro
La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.
- Viernes 11 de septiembre, a las 20: Verónica Boix ofrecerá el conversatorio Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina.
- Sábado 12 de septiembre, a las 19: el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón, en una conversación moderada por Eugenia Zicavo.
- Sábado 12 de septiembre, a las 21: Alejandro Dolina llegará con La venganza será terrible, su clásico espectáculo que combina literatura, música, humor y reflexión.
- Domingo 13 de septiembre, a las 19: Guillermo Martínez presentará su novela Un crimen dialéctico, también acompañado por Eugenia Zicavo como moderadora.
- Jueves 17 de septiembre, a las 20: el dramaturgo y director Mauricio Kartun brindará la masterclass Manual de supervivencia teatral.
- Viernes 18 de septiembre, a las 18: Martín Sivak encabezará el conversatorio Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak.
- Viernes 18 de septiembre, a las 20: Pompeyo Audivert presentará Habitación Macbeth, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.
- Sábado 19 de septiembre, a las 20: Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentarán Historias de amor y de muerte, una propuesta que cruza filosofía, literatura y reflexión.
- Domingo 20 de septiembre, a las 20: Viviana Rivero cerrará la programación de invitados nacionales con la presentación de su última novela, Ellas.
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