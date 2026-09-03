Cuándo se presenta Alejandro Dolina en la Feria del Libro de Neuquén 2026
El celebre escritor y conductor radial desembarca en la ciudad con un show en vivo de La Venganza Será Terrible, el clásico de culto de la radiofonía argentina.
En el marco de su nutrida programación, la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” confirmó la presencia de importantes referentes del pensamiento y las letras nacionales. Entre las figuras más esperadas por el público neuquino se destaca la llegada del célebre escritor, músico y conductor radial Alejandro Dolina.
El evento desplegará diez jornadas a pura literatura, conferencias y espectáculos culturales en el predio ferial que incluye al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y una serie de globas en el Parque Central, con entrada libre y gratuita.
El autor de Crónicas del Ángel Gris desembarcará en la capital provincial el miércoles 16 de septiembre a las 20:00, momento en que subirá al escenario principal del auditorio para presentar en vivo su icónico espectáculo La venganza será terrible, ciclo que celebra 40 años de vigencia ininterrumpida.
Un clásico de la radio, la filosofía urbana y el humor
Para esta función, como en todos los shows en vivo, Dolina estará acompañado por su habitual equipo de colaboradores —Patricio Barton, Gillespi y el trío musical del programa— en un show que amalgama la divulgación histórica, la mitología, el humor improvisado y la música popular.
A lo largo de cuatro décadas, La venganza será terrible se ha consolidado como un fenómeno de culto de la radiofonía hispanoparlante. La propuesta invita a un recorrido irónico y poético por la literatura universal y las pasiones humanas, donde el diálogo con el público ocupa un rol central.
La XIII Feria del Libro de Neuquén
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición de la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.
El evento desplegará más de 100 auditorios y espacios de exposición en los que participarán importantes figuras nacionales como Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
El cronograma completo de la XIII Feria del Libro
La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.
- Viernes 11 de septiembre, a las 20: Verónica Boix ofrecerá el conversatorio Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina.
- Sábado 12 de septiembre, a las 19: el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón, en una conversación moderada por Eugenia Zicavo.
- Sábado 12 de septiembre, a las 21: Alejandro Dolina llegará con La venganza será terrible, su clásico espectáculo que combina literatura, música, humor y reflexión.
- Domingo 13 de septiembre, a las 19: Guillermo Martínez presentará su novela Un crimen dialéctico, también acompañado por Eugenia Zicavo como moderadora.
- Jueves 17 de septiembre, a las 20: el dramaturgo y director Mauricio Kartun brindará la masterclass Manual de supervivencia teatral.
- Viernes 18 de septiembre, a las 18: Martín Sivak encabezará el conversatorio Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak.
- Viernes 18 de septiembre, a las 20: Pompeyo Audivert presentará Habitación Macbeth, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.
- Sábado 19 de septiembre, a las 20: Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentarán Historias de amor y de muerte, una propuesta que cruza filosofía, literatura y reflexión.
- Domingo 20 de septiembre, a las 20: Viviana Rivero cerrará la programación de invitados nacionales con la presentación de su última novela, Ellas.
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