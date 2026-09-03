Cuándo se presenta Alejandro Dolina en la Feria del Libro de Neuquén 2026

El celebre escritor y conductor radial desembarca en la ciudad con un show en vivo de La Venganza Será Terrible, el clásico de culto de la radiofonía argentina.

En el marco de su nutrida programación, la XIII Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” confirmó la presencia de importantes referentes del pensamiento y las letras nacionales. Entre las figuras más esperadas por el público neuquino se destaca la llegada del célebre escritor, músico y conductor radial Alejandro Dolina .

El evento desplegará diez jornadas a pura literatura, conferencias y espectáculos culturales en el predio ferial que incluye al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y una serie de globas en el Parque Central, con entrada libre y gratuita.

El autor de Crónicas del Ángel Gris desembarcará en la capital provincial el miércoles 16 de septiembre a las 20:00 , momento en que subirá al escenario principal del auditorio para presentar en vivo su icónico espectáculo La venganza será terrible , ciclo que celebra 40 años de vigencia ininterrumpida.

Un clásico de la radio, la filosofía urbana y el humor

Para esta función, como en todos los shows en vivo, Dolina estará acompañado por su habitual equipo de colaboradores —Patricio Barton, Gillespi y el trío musical del programa— en un show que amalgama la divulgación histórica, la mitología, el humor improvisado y la música popular.

A lo largo de cuatro décadas, La venganza será terrible se ha consolidado como un fenómeno de culto de la radiofonía hispanoparlante. La propuesta invita a un recorrido irónico y poético por la literatura universal y las pasiones humanas, donde el diálogo con el público ocupa un rol central.

La XIII Feria del Libro de Neuquén

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición de la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

El evento desplegará más de 100 auditorios y espacios de exposición en los que participarán importantes figuras nacionales como Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

El cronograma completo de la XIII Feria del Libro

La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.

La Feria del Libro de Neuquén se consolidó como el evento más convocante de las letras en la región. Omar Novoa