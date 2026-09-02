Increíble video: sufrió la descarga de un rayo, cayó al piso y tuvo una sorprendente reacción

El hombre sufrió la descarga de un rayo en plena lluvia y el increíble momento quedó grabado. Las insólitas imágenes.

Tras recibir el impacto del rayo, Thomas Fahmy logró caminar hasta una casa cercana para pedir ayuda.

Thomas Fahmy estaba a pocos metros de su auto cuando un rayo lo tiró al suelo. Caminaba con un paraguas para irse a un turno con el dentista. El joven de 24 años sintió un fuerte ardor, hormigueo y dolor en ambos pies, pero consiguió incorporarse por sus propios medios y comenzó a caminar en busca de ayuda.

El tremendo episodio ocurrió en medio de una tormenta que golpeaba distintos sectores de Staten Island , en Nueva York , Las imágenes se difundieron días después y sorprendieron por la violencia del impacto y sobre todo, por la reacción que tuvo.

Después de quedar tendido sobre el pavimento, se levantó y llegó hasta una casa caminando mientras gritaba para que alguien lo auxiliara.

La descarga le provocó una sensación que describió como un ardor intenso, acompañada por entumecimiento, hormigueo y fuertes dolores en los pies.

A pesar del golpe, nunca perdió el conocimiento ni se golpeó la cabeza al caer. Entonces caminó hacia una vivienda cercana y comenzó a pedir auxilio. Stephanie Homan, una mujer que se encontraba dentro de la casa, escuchó los gritos y salió para asistirlo.

“Escuché ‘ayúdenme, ayúdenme’”, recordó posteriormente la mujer. Después del llamado al servicio de emergencias, Fahmy fue trasladado al Staten Island University Hospital.

Pasó la noche en observación y no encontraron lesiones graves

Los médicos decidieron dejarlo internado para controlar posibles consecuencias de la descarga. Entre otros estudios, revisaron sus niveles de creatina cinasa, una enzima que puede aumentar cuando existe daño muscular y que puede estar asociada con complicaciones renales.

Los resultados se mantuvieron estables. Fahmy no presentaba quemaduras visibles importantes ni lesiones de gravedad. Según contó después, apenas detectó algunas pequeñas costras en su cuerpo.

Al día siguiente recibió el alta con indicaciones de mantenerse hidratado y alimentarse correctamente. Pocos días más tarde ya estaba nuevamente trabajando.

Fahmy pasó la noche internado en observación, pero los médicos descartaron lesiones de gravedad por el rayo.

El caso resulta impactante, aunque sobrevivir al impacto de un rayo no es tan excepcional como podría suponerse. Según datos citados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las probabilidades de que una persona sea alcanzada por un rayo son inferiores a una entre un millón, pero cerca del 90% de quienes reciben una descarga sobreviven.

“Hay un poder superior”

La experiencia también tuvo un fuerte efecto personal sobre Fahmy, que trabaja en la oficina de la congresista estadounidense

Nicole Malliotakis en Staten Island. Después de recuperarse, contó que fue a una iglesia y vinculó lo ocurrido con sus convicciones religiosas.

“Hay un poder superior a uno”, sostuvo al recordar el episodio. También aseguró que la descarga cambió su manera de observar problemas cotidianos que hasta entonces ocupaban buena parte de su atención.

Tras recibir el impacto del rayo, Thomas Fahmy logró caminar hasta una casa cercana para pedir ayuda.

Malliotakis confirmó posteriormente que uno de sus colaboradores había sido alcanzado por un rayo y celebró que estuviera fuera de peligro. Además, agradeció tanto a la mujer que acudió en su ayuda como al personal médico que lo atendió.

La tormenta que sorprendió a Fahmy dejó además calles anegadas y autos atrapados en distintos puntos de Staten Island. Pero ninguna de esas imágenes alcanzó la repercusión del video registrado en Todt Hill Road: un destello, un hombre que cae fulminado sobre la vereda y, apenas unos segundos después, vuelve a ponerse de pie para pedir ayuda.