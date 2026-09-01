Gira por Estados Unidos: Figueroa adelantó una nueva ronda de licitaciones petroleras

Ante empresarios de primera línea y referentes energéticos, el gobernador ratificó el rumbo de Vaca Muerta. El desembarco de Continental Resources marca un hito en la atracción de capitales.

El gobernador Rolando Figueroa inició este martes su agenda en Estados Unidos, con el objetivo de lograr nuevas inversiones que permitan acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y de la provincia. Como parte de sus actividades, se reunió con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de ese país, Juan Pablo Segura .

El mandatario comenzó su jornada de trabajo en Washington con un encuentro con inversores en la Embajada argentina y luego se reunió con Harold Hamm , fundador y presidente de Continental Resources .

Tras la reunión con Segura, Figueroa destacó que “para Neuquén la seguridad jurídica es política de Estado” y explicó que el objetivo fue “dialogar sobre el desarrollo de Vaca Muerta y la experiencia de Estados Unidos para sostener el crecimiento a través de los años”.

“La sustentabilidad social de esta transformación se logra con planificación y previsibilidad. En Neuquén, la seguridad jurídica es una política de Estado que trasciende las gestiones y eso genera confianza para seguir atrayendo inversiones y oportunidades”, remarcó.

Inversores

Durante su exposición ante los inversores en la Embajada, Figueroa sostuvo que “Neuquén siempre ha sido una provincia muy seria. La seguridad jurídica siempre ha sido muy importante y sobre todo el buen trato hacia los inversores”. “El buen trato incluye varios ítems, pero uno fundamental para el inversor es la transparencia. Y para nosotros también es fundamental la transparencia”, señaló.

El mandatario neuquino aseguró que desde el Gobierno provincial “incentivamos la participación permanente y la competitividad” y recordó que recientemente la Provincia, a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), recibió las ofertas de empresas interesadas en explorar y eventualmente desarrollar 15 áreas hidrocarburíferas incluidas en la primera ronda del Plan Exploratorio Neuquén.

Dijo que, como un nuevo paso en la estrategia provincial para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta, “hemos licitado áreas por primera vez en mucho tiempo para la exploración. Hemos tenido propuestas muy exitosas y también ya vamos a seguir con una segunda tanda de licitaciones”.

Figueroa recalcó que Neuquén cuenta con “un Estado que es sólido y sostenible. Hemos eliminado los gastos innecesarios y estamos muy focalizados en invertir solo en el desarrollo”.

CONTINENTAL RESOURCES ELIGE NEUQUÉN PARA SEGUIR CRECIENDO



Volvimos a reunirnos en Washington con Harold Hamm, dueño de Continental Resources, una de las empresas líderes del no convencional que por primera vez salió de Estados Unidos para ingresar a Vaca Muerta con nuevas… pic.twitter.com/iQO8vGr8Iv — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 1, 2026

Producción

El gobernador se refirió a la experiencia histórica de la provincia del Neuquén en materia de producción de gas y petróleo y aseguró que “el ecosistema estaba armado”.

Además, destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y presentó la experiencia de Neuquén como uno de los ejemplos de éxito que permitió mejorar la competitividad, multiplicar la inversión y fortalecer las cuentas públicas. Recordó que el upstream de gas y petróleo no estaba incluido en el esquema inicial y fue incorporado por un requerimiento de la provincia.

“El ecosistema, más la normativa que construyó el Estado nacional y la adecuación que hicimos de la normativa desde el Estado provincial, nos permitieron poder arrancar primero”, concluyó.

Pionero en no convencionales

Tras la reunión en la Embajada, Figueroa mantuvo un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources y uno de los pioneros de la explotación de hidrocarburos no convencionales.

“Continental Resources elige Neuquén para seguir creciendo”, aseguró el gobernador y explicó que se trata de “una de las empresas líderes del no convencional que por primera vez salió de Estados Unidos para ingresar a Vaca Muerta con nuevas inversiones”. “Su llegada demuestra que la seguridad y la previsibilidad generan confianza y atraen nuevos actores”, agregó.

“Estamos abriendo nuevas áreas a la inversión y construyendo un círculo virtuoso de desarrollo. De la mano de Continental, más compañías estadounidenses encuentran en Neuquén un destino confiable para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de trabajo para nuestra gente”, finalizó.

En la reunión con Segura y en el encuentro con inversores también estuvieron presentes el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González Casartelli.