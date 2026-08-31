Indignante: rompieron a palazos una estatua de la Virgen de Lourdes en Centenario

Ocurrió la Plaza del Barrio Parque y vecinos señalan que por las noches frecuentan menores y jóvenes por el lugar.

Un hecho que generó una profunda indignación entre los vecinos de Centenario se conoció en las últimas horas, luego de que desconocidos atacaran de forma violenta la gruta dedicada a la Virgen de Lourdes de Barrio Parque.

El espacio de oración se encuentra situado sobre la calle Juan de las Heras . Pese a contar con una estructura de rejas perimetrales diseñada precisamente para resguardar las figuras y el predio, los vándalos utilizaron palos de gran tamaño para vulnerar la protección y provocar severos daños en el altar.

De acuerdo con lo informado por Centenario Digital en diálogo con los vecinos del lugar, la violencia de los golpes hizo que la estatua principal de la Virgen cediera , cayendo hacia uno de sus costados contra la mampostería de ladrillos. Además de los daños directos sobre la imagen sagrada, los atacantes provocaron destrozos diversos en los elementos decorativos y las ofrendas depositadas en el nicho.

Preocupación comunitaria y pedido de patrullajes

La conmoción provocada por el ataque derivó en un firme e inmediato reclamo por parte de los habitantes del sector hacia las autoridades. Los vecinos señalaron que este tipo de hechos se da en un contexto de marcada inseguridad y descontrol durante las horas de la noche y la madrugada.

Según explicaron los residentes, es habitual que grupos integrados por jóvenes y menores de edad utilicen las inmediaciones de la gruta y los espacios públicos cercanos como punto de reunión para consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias. Ante este escenario, la comunidad del Barrio Parque solicitó de manera urgente que se incrementen los patrullajes y la presencia de efectivos en la zona para devolver la tranquilidad al vecindario y evitar que se repitan actos vandálicos contra los espacios comunitarios.

Otro hecho de vandalismo: un colectivo fue atacado a piedrazos en Neuquén

Otro hecho de vandalismo ocurrió este lunes cuando un colectivo de la línea 10 fue atacado a piedrazos en Neuquén mientras realizaba su recorrido. El hecho no dejó personas heridas y el chofer logró completar el trayecto antes de dirigirse a la base de la empresa.

Según la información aportada sobre el episodio, uno de los proyectiles impactó contra la unidad mientras circulaba por la ciudad. Por fortuna, ningún pasajero ni el conductor resultaron heridos.

A pesar del ataque, el chofer continuó con el recorrido previsto y, una vez finalizado, llevó el colectivo hasta la base.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el ataque ni sobre quiénes arrojaron las piedras.

El episodio vuelve a poner en evidencia una problemática que afecta a las unidades del transporte público y que puede generar riesgos tanto para los pasajeros como para los trabajadores que conducen los colectivos.