Una ordenanza regulará la publicidad en pantallas LED en Neuquén: cesión de espacio y multas millonarias

La iniciativa ajusta su uso para evitar riesgos viales. Un 20% del tiempo de proyección será cedido a campañas municipales e información para los vecinos.

La Municipalidad de Neuquén se acerca a la reglamentación de una ordenanza que busca ordenar el funcionamiento de la publicidad en la vía pública con pantallas de tecnología LED. La iniciativa, ya aprobada por el Concejo Deliberante , ajusta el uso de esta tecnología para evitar consecuencias en la seguridad vial y exige que un 20% del tiempo de emisiones se dedique a difundir campañas municpales e información útil para los vecinos.

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial y ahora el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 14 de octubre para reglamentar esta legislación, aunque se prevé que en septiembre ya comience a regir la nueva normativa. Desde esa fecha, las agencias de publicidad que tengan cartelería LED deberán adecuarse a los nuevos requerimientos; de no cumplirlos, deberán afrontar multas de hasta 10 millones de pesos o desmantelar las estructuras ya instaladas.

La concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Victoria Fernández, explicó que el objetivo de la ordenanza era actualizar la normativa que ya regula la publicidad en la vía pública, pero que no podía adecuarse a los nuevos formatos que surgieron a partir de la implementación de la tecnología LED.

En ese sentido, la nueva ordenanza apunta a generar una nueva organización del espacio urbano, que tiene en cuenta la seguridad vial y la capacidad de estas pantallas de generar distracciones en los conductores. "La convivencia con emisiones que pueden generar molestias tampoco estaba contemplada", dijo Fernández en diálogo con LM Neuquén.

La edil aclaró que, entre otros puntos, buscan que las agencias que gestionan estas pantallas LED puedan adecuar las proyecciones para evitar destellos agresivos para la vista de los automovilistas. Al mismo tiempo, las estructuras suelen montarse en zonas céntricas con edificios y viviendas habitadas, por lo que la normativa busca reducir las molestias en los vecinos que conviven o descansan con pantallas muy cerca de sus ventanas.

Fernández aclaró que la normativa, "por un lado, desarrolla las pautas técnicas que tienen que cumplir y también establece la obligatoriedad de una autorización del Municipio para la colocación de pantallas LED".

Según detalló, las empresas que instalan estos equipos deben solicitar la autorización y pagar un canon al gobierno local que está establecido en la tarifaria. A eso se suman las inspecciones frecuentes que se harán desde la Municipalidad para verificar que las pantallas se adecúen a la nueva normativa.

"No se pueden establecer sin autorización municipal y también se incluyó un marco sancionatorio que también se incorporó en el código contravencional, porque el tema de contminación visual no estaba incluido en el código anterior", explicó la concejal.

Victoria Fernández concejala de Neuquén (MPN).

Las empresas que ya tienen pantallas instaladas contarán con 90 días desde la fecha de la reglamentación para adecuarse a la nueva ordenza. Las que se sumen desde ese momento deberán cumplir con todos los requisitos en cada inspección para evitar sanciones.

Fernández aclaró que las multas van de los 10 mil a los 10 millones de pesos. En caso de que las pantallas no se adecúen a los requisitos, también está previstos que las estructuras sean desmontadas.

Qué requisitos impone la ordenanza

La inciativa busca evitar efectos perjudiciales del uso de pantallas LED como formato publicitario en la vía pública. Entre otros puntos, la ordenanza fija los espacios donde se pueden instalar estas estructuras.

Fernández adelantó que estarán permitidas en algunos corredores de gran circulación como la Avenida Mosconi, la Avenida Argentina o Leloir-Dr Ramón. Sin embargo, no se podrán instalar en otras zonas, como el nodo vial del acceso norte, por considerarlo un sector de mayor riesgo para los automovilistas en caso de que provoquen distracciones.

"No se pueden incorporar contenidos con destellos, parpadeos o transiciones bruscas que puedan generar distracción, y tampoco efectos molestos para los usuarios", dijo la edil y agregó: "Todas tienen que tener modo nocturno para bajar el brillo, con una adecuación según los horarios".

El Concejo Deliberante de Neuquén modernizará el Código de Faltas de la ciudad.

A su vez, se estableció que un 20% del tiempo de emisión de las pantallas debe ser cedido a la Municipalidad de Neuquén para difundir sus propias campañas. La concejal aclaró que esta medida busca dar más visibilidad a servicios públicos o información útil para el vecino.

"Se van a difundir datos útiles, como los horarios de colectivos, los servicios esenciales para los vecinos de Neuquén", explicó Fernández. Aclaró que, en caso de no respetar estas normativas, "se puede disponer clausura temporaria como definitiva en caso de ajustarse".