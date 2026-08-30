Aumentó un 31,7% en los últimos tres años, mientras en los últimos dos se crearon 9.501 puestos de trabajo privado y la desocupación se ubicó en el 2,3%.

Fuerte crecimiento de la actividad económica en la ciudad de Neuquén.

Neuquén capital se afirma como la ciudad que más crece del país, con números que muestran más actividad económica , empleo, consumo e inversiones, en una etapa marcada por las políticas de desarrollo que impulsa la gestión del intendente Mariano Gaido .

La actividad económica, medida a través del Producto Bruto Geográfico (PBG), crece un 31,7% en los últimos tres años, mientras en los últimos dos se crean 9.501 puestos de trabajo privado y la desocupación se ubica en el 2,3%, frente al 7,5% nacional.

Gaido suma a esos resultados el equilibrio de las cuentas municipales: Neuquén lleva seis años consecutivos de superávit y mantiene endeudamiento cero.

Al mismo tiempo, destina $234.109 millones, el 42% de su presupuesto, a obra pública e inversión en capital, el porcentaje más alto entre las principales ciudades de la Argentina.

El consumo también marca una diferencia: durante el primer semestre de 2026, las ventas en supermercados crecieron un 3,5% interanual en términos reales, en contraste con las caídas de gran parte del país, y el ticket promedio alcanza los 55 mil pesos por habitante, un 30% por encima de la media nacional.

El mercado automotor mantiene un crecimiento promedio del 12% en los últimos cinco años y contabiliza 4.133 patentamientos de vehículos cero kilómetro durante el primer semestre.

A ese movimiento Gaido suma el programa “Ponete la 10”, que otorga diez meses de eximición de patente a quienes compran un 0 km en una concesionaria neuquina.

Transporte y obras en Neuquén

La intensidad que adquiere la ciudad también aparece en sus calles: más de 113 mil pasajeros utilizan diariamente el transporte público y alrededor de 236 mil vehículos circulan cada día por Neuquén, de los cuales cerca de 134 mil ingresan desde otras localidades. En el aeropuerto, el movimiento aumenta un 23% respecto de 2025 y supera los 1,5 millones de pasajeros.

Entre las principales apuestas de Gaido aparece el Parque Industrial Capital, proyectado sobre 1.200 hectáreas, con unas 1.000 empresas, 20 mil puestos de trabajo y 300 millones de dólares de inversión en infraestructura.

La administración del intendente capitalino ofrece además estabilidad fiscal e impositiva por 10 años, es decir, suele remarcar el jefe comunal, ”cero por ciento de impuestos por una década con inscripción prioritaria y exclusiva para empresas neuquinas”.

El proyecto forma parte de una estrategia que busca ampliar la matriz económica y aprovechar el crecimiento generado alrededor de Vaca Muerta.

Neuquén, la construcción y el comercio

La construcción y el comercio aportan otras señales concretas: Neuquén tiene más de 100 edificios en obra y 172 mil metros cuadrados en construcción, mientras durante el primer semestre registró 603 nuevas aperturas comerciales y proyecta superar los 1.300 nuevos negocios durante 2026.

El intendente Mariano Gaido apuesta fuertemente a diversificar la economía impulsando además la gastronomía y la producción provincial a través de Carta Neuquina, que ofrece una reducción del 50% en la licencia comercial a restaurantes que incorporan exclusivamente vinos y aceites neuquinos.

A esto se suma el desarrollo turístico de la costa, con más de 30 kilómetros de paseos y cinco balnearios, otra de las áreas que gana terreno dentro de una ciudad que sigue ampliando su actividad destacándose como punto de desarrollo en la Argentina.