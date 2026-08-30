El apostador neuquino que ganó 143 millones de pesos en el Quini 6 nunca pasó a cobrarlos

Se venció el plazo para que el afortunado se presentara con la boleta ganadora del sorteo extraordinario, por lo que todo el dinero se acumuló para próximos juegos.

Nunca regresó a cobrar el premio. Después de la euforia inicial que despertó en la provincia la noticia de que un neuquino había ganado 143 millones de pesos en el Quini 6 (libre de impuestos), los días fueron pasando, el tema se fue desvaneciendo y los únicos que quedaron pendientes de la visita del afortunado apostador fueron las autoridades del organismo que regula los juegos de azar y la dueña de la agencia que había vendido la combinación de números ganadores.

El lunes pasado se cumplía el tiempo límite para cobrar la montaña de dinero y una semana antes Alejandra Salgado , propietaria del local que está ubicado en el supermercado La Anónima, venía preguntándole a todos los clientes que suelen apostar en el lugar si habían revisado la boleta.

“¿Revisaste bien? ¿No será algún amigo tuyo?”, preguntaba una y otra vez. Pero la respuesta siempre era la misma. Todos habían revisado su boleta, pero no habían acertado los números ganadores. Nadie sabía quién era el nuevo millonario.

Omar Novoa

No revisó la boleta del Quini 6

Entre la clientela, la intriga se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo puede ser que alguien que se ganó 143 millones de pesos limpios no se haya dado cuenta o no haya revisado el resultado del sorteo? En las mesas de un café ubicado en el subsuelo del shopping, el tema de conversación duró varios días entre los habitués del lugar cada vez que iban a la agencia a jugar y la vendedora les decía que el ganador seguía sin aparecer. “Tal vez era una persona que andaba de paso, vino a hacer las compras, jugó y después de olvidó”, era el razonamiento.

El sorteo que se realizó el domingo 9 de agosto había sido ampliamente promocionado en todo el país porque se cumplían 38 años desde que comenzó a jugarse el Quini 6 y el pozo extraordinario repartía el equivalente a 3 millones de dólares (libres de impuestos entre todas sus variantes).

Omar Novoa

Millones sin impuestos

La particularidad era que el dinero debía entregarse más allá de cualquier resultado. Al tratarse de la modalidad Siempre Sale, si ningún apostador conseguía los seis aciertos, el pozo seguía abierto hasta encontrar ganadores con la mayor cantidad de números acertados. Y así fue la varita de la suerte tocó a 44 apostadores que acertaron 5 aciertos, entre ellos, un neuquino que jugó en la agencia 069 del supermercado.

Hasta la propietaria de la agencia estaba feliz por haber vendido el billete ganador. En una entrevista a LM Neuquén había dicho que durante los 23 años de existencia que tenía el lugar de apuestas habían vendido muchos premios, pero ninguno con semejante cantidad de dinero.

Los números de la suerte de aquella histórica jugada fueron: 40, 30, 09, 18, 01 y 16, aunque ahora ya no tiene ninguna importancia; apenas sirven para contar la anécdota.

Alguien los eligió para ese sorteo millonario; alguien que todavía no se enteró. Y, a decir verdad, es mejor que nunca se entere.