Quiniela La Neuquina hoy: resultados del viernes 28 de agosto, sorteo por sorteo

El Cerro abrió la mañana, Los Sobrinos llegaron al mediodía, El Vino animó la tarde y Los Gallegos cerraron la semana. Los diez números de cada uno de los cinco sorteos del viernes.

La Quiniela La Neuquina cerró la semana este viernes con una jornada variada: El Cerro abrió la mañana, Los Sobrinos llegaron al mediodía, El Vino animó la tarde, El Niño protagonizó el atardecer y Los Gallegos cerraron la noche patagónica.

El 0228 encabezó la Previa de este viernes. El 28, conocido como El Cerro, resonó con fuerza en la identidad patagónica y despertó más de una sonrisa entre los apostadores matutinos de la región.

La Primera | El 68 llega al mediodía con Los Sobrinos

El 0068 encabezó la Primera del mediodía. El 68, conocido como Los Sobrinos, encendió el ambiente quinielero de la región en plena jornada invernal patagónica.

1. 0068 — 2. 5322 — 3. 6389 — 4. 7307 — 5. 0431 — 6. 2978 — 7. 3007 — 8. 3032 — 9. 2679 — 10. 7125

La Matutina | El 45 anima la tarde con El Vino

El 0445 encabezó la Matutina de la tarde. El 45, conocido como El Vino, despertó el entusiasmo de los apostadores más experimentados en kioscos y agencias de la región.

1. 0445 — 2. 6127 — 3. 5537 — 4. 1576 — 5. 2251 — 6. 2690 — 7. 6814 — 8. 3872 — 9. 4145 — 10. 2197

La Vespertina | El 02 protagoniza el atardecer con El Niño

El 0402 encabezó la Vespertina del atardecer. El 02, conocido como El Niño, fue el protagonista de una tarde quinielera que no afloja ni en los días más fríos del invierno cordillerano.

1. 0402 — 2. 6921 — 3. 1057 — 4. 2861 — 5. 4020 — 6. 2517 — 7. 0449 — 8. 3541 — 9. 4143 — 10. 5290

La Nocturna | El 55 cierra el viernes con Los Gallegos

El 4155 encabezó la Nocturna del cierre. El 55, conocido como Los Gallegos, cerró la semana con historia y fuerza propia dentro del imaginario popular de la región.

1. 4155 — 2. 1570 — 3. 4362 — 4. 1502 — 5. 2112 — 6. 3287 — 7. 2243 — 8. 4236 — 9. 4298 — 10. 4604

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.