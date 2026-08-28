Allanamientos por maltrato animal en Neuquén: rescataron a dos perros sin agua ni alimento

Los animales desnutridos fueron rescatados en los barrios Melipal y Bouquet Roldán tras ser hallados en condiciones precarias y sin atención médica.

Los perros estaban en condiciones precarias y sin atención médica.

Dos perros que se encontraban en malas condiciones de salud y sin contar con elementos básicos para su cuidado fueron rescatados durante dos allanamientos realizados este jueves en distintos barrios de la ciudad de Neuquén. Los animales, un macho de avanzada edad y una perra mestiza, quedaron bajo resguardo de Bienestar Animal de la Municipalidad, donde recibirán atención y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de investigaciones por presunto maltrato animal y fueron realizados por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y el área municipal de Bienestar Animal.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda del barrio Melipal y el segundo en el barrio Bouquet Roldán . En ambos domicilios, los efectivos constataron situaciones que requirieron una intervención inmediata.

El subcomisario Jonathan Malabe, quien se encuentra momentáneamente a cargo de la División Delitos Ambientales, explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias y que previamente también hubo intervención del personal municipal.

"Se continúa trabajando mancomunadamente con la Fiscalía de Delitos Ambientales y, en este caso, con la gente de Bienestar Animal de la Municipalidad", explicó el policía en declaraciones radiales, al referirse a los procedimientos realizados.

En el primer domicilio, ubicado en el barrio Melipal, encontraron a un perro macho de avanzada edad que presentaba un delicado estado general. El animal tenía una condición corporal extremadamente baja.

"Estaba muy delgado", explicó Malabe. Además, indicó que el perro presentaba problemas de salud y no contaba con documentación relacionada con un plan sanitario o vacunas.

Según relató el subcomisario, el animal se encontraba en el exterior de la vivienda y, aunque tenía una cucha, no contaba con otros elementos esenciales para garantizar su bienestar.

Maltrato animal

La propietaria manifestó que tenía previsto realizarle estudios veterinarios por los problemas de salud que presentaba el perro. Sin embargo, ante las condiciones constatadas durante el allanamiento, se dispuso su inmediato resguardo.

La mujer inicialmente se mostró molesta por el procedimiento, aunque finalmente entregó al animal y comprendió que la medida tenía como objetivo protegerlo y garantizar que recibiera la atención que necesitaba.

El segundo procedimiento se realizó en el barrio Bouquet Roldán. Allí, los efectivos encontraron a una perra mestiza que tampoco contaba con las condiciones mínimas necesarias para su cuidado.

De acuerdo con lo informado por Malabe, el animal tampoco tenía agua ni alimento disponible y el lugar que funcionaba como refugio era precario.

"La cucha que le había armado eran dos pallets de madera. No hay ningún tipo de resguardo para cuando llueve, por ejemplo. El animal igual se va a mojar", describió el subcomisario.

La perra también presentaba un bajo peso corporal y en mal estado físico general. "Los dos estaban desnutridos", afirmó Malabe.

Durante el procedimiento, la persona que se encontraba inicialmente en la vivienda manifestó que la perra no era de su propiedad y, según indicó el jefe policial, intentó desligarse de la responsabilidad por el animal.

Posteriormente se presentó el propietario de la vivienda, quien tampoco colaboró inicialmente con el procedimiento. El hombre se negó a brindar sus datos de identificación, por lo que finalmente fue demorado.

Malabe aclaró que el hombre tenía además un pedido de paradero vigente, aunque señaló que esa situación no estaba vinculada con la causa por la que se realizó el allanamiento.

El propietario de la vivienda, además, había sido entrevistado previamente por personal de Bienestar Animal, que le había indicado la necesidad de mejorar las condiciones en las que se encontraba la perra y brindarle un espacio adecuado de resguardo.

Sin embargo, durante el allanamiento se constató que las condiciones no habían sido modificadas de manera suficiente.

Tras los procedimientos, ambos perros fueron entregados al personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén. Los animales quedaron a disposición de la Subsecretaría de Ciudad Saludable y Bienestar Animal, que será la encargada de brindarles asistencia, evaluar su evolución y garantizar los cuidados necesarios para su recuperación.

Desde la Policía destacaron que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo que se viene realizando de manera conjunta entre los organismos judiciales, policiales y municipales ante denuncias relacionadas con situaciones de maltrato o falta de cuidado de animales.