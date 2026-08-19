Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 19 de agosto de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de 7.350 millones de pesos.

Mientras esperamos los resultados de una nueva edición del Quini 6 repasamos los números favorecidos del pasado domingo 16 de agosto, en su edición 3400 , cuando se puso en juego un pozo millonario de más de 13.650 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.800 millones de pesos . Salieron los números 18, 09, 15, 31 y 28 y 02. En esta oportunidad, hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Buenos Aires.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.180 millones de pesos . Salieron los números 43, 28, 34, 44, 02 y 18 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.900 millones de pesos y salieron los números 37, 16, 12, 30, 43 y 29. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 510 millones de pesos; los números favorecidos fueron 32, 09, 10, 06, 35 y 02. Hubo 55 ganadores con cinco aciertos. Cada uno se llevará más de 5 millones, entre los que se encuentra uno de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 7.350 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.