Quini 6: los resultados de este miércoles 30 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de 7.800 millones de pesos para la noche del miércoles. Controlá tu jugada.

Este miércoles por la noche, el Quini 6 vuelve a poner a prueba la suerte de los apostadores con un pozo acumulado de 7.800 millones de pesos en juego. Una cifra que no pasa desapercibida en Neuquén ni en el resto del país a medida que se acerca la hora del sorteo.

Las chances de acertar los seis números son bajas, como en todo juego de azar, pero la sabiduría popular quinielera tiene una respuesta para eso: el que no juega, no gana.

El Quini 6 nació en 1988 de la mano de la Lotería de Santa Fe como respuesta a las tendencias mundiales en juegos de azar: premio millonario, costo bajo de entrada y una estrategia comercial que lo convirtió rápidamente en el juego poceado más popular del país.

Más de tres décadas después, el bolillero sigue siendo una cita obligada para millones de argentinos que cada semana apuestan seis números entre el 1 y el 46 con la esperanza de cambiar su vida de una sola vez.

Quini 6: los resultados del domingo 27 de septiembre de 2026

El Quini 6, en su edición 3412 de este domingo 27 de septiembre, puso en juego un pozo millonario de más de 14.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.181 millones de pesos. Salieron los números 31, 03, 19, 04, 21 y 36. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.182 millones de pesos. Salieron los números 12, 11, 21, 14, 08 y 03. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.092 millones de pesos y salieron los números 42, 34, 25, 08, 29 y 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 485 millones de pesos; los números favorecidos fueron 31, 01, 32, 11, 07 y 45. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 9 millones de pesos.