Quini 6: los resultados de este domingo 20 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de $14.700 millones para la noche del domingo.

Este domingo 20 de septiembre, a las 21:15 horas, el Quini 6 pone en juego 14.700 millones de pesos distribuidos entre sus distintas modalidades de apuesta. Una cifra que no pasa desapercibida en todo el país.

Las chances de acertar los seis números son bajas, como en todo juego de azar —pero la sabiduría popular tiene una respuesta para eso: el que no juega, no gana.

El Quini 6 nació en 1988 de la mano de la Lotería de Santa Fe como respuesta a las tendencias mundiales en juegos de azar: premio millonario, costo bajo de entrada y una estrategia comercial que lo convirtió rápidamente en el juego poceado más popular del país.

Más de tres décadas después, el bolillero sigue siendo una cita obligada para millones de argentinos que cada miércoles y domingo apuestan seis números entre el 1 y el 46 con la esperanza de cambiar su vida de una sola vez.

Quini 6: los resultados del miércoles 16 de septiembre de 2026

El Quini 6, en su edición 3409 del miércoles 16 de septiembre, puso en juego un pozo millonario de más de 15.250 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.836 millones de pesos. Salieron los números 19, 13, 29, 14, 16 y 20. En esta oportunidad, hubo dos ganadores con seis aciertos que se llevan $1.374.510.690. Uno de ellos es de la localidad Lapara (Córdoba) y el otro de CABA.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.199 millones de pesos. Salieron los números 42, 31, 02, 06, 09 y 36. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.563 millones de pesos y salieron los números 30, 35, 36, 02, 09 y 20. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 393 millones de pesos; los números favorecidos fueron 44, 25, 40, 11, 38 y 27. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 39 millones de pesos. Uno de Neuquén, uno de Santa Fe, uno de Entre Ríos, uno de CABA, cuatro de Buenos Aires y dos de Mendoza.