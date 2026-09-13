Quini 6: los resultados de este domingo 13 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de $14.400 millones para la noche del miércoles.

El Quini 6 , en su edición 3408 de este domingo 6 de septiembre, puso en juego un pozo millonario de más de 14.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.500 millones de pesos . Salieron los números 37, 22, 05, 29, 08 y 34. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.900 millones de pesos . Salieron los números 04, 39, 20, 42, 31 y 25. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.100 millones de pesos y salieron los números 35, 21, 38, 16, 42 y 19. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 500 millones de pesos; los números favorecidos fueron 43, 36, 33, 44, 15 y 11. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 20 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 15.250 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6: los resultados del miércoles

El Quini 6, en su edición 3407 de este domingo 6 de septiembre, puso en juego un pozo millonario de más de 12.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.200 millones de pesos. Salieron los números 19, 22, 10, 29, 36 y 43. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.563 millones de pesos. Salieron los números 45, 03, 28, 32, 24 y 10. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 7.486 millones de pesos y salieron los números 20, 24, 00, 08, 23 y 32. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 389 millones de pesos; los números favorecidos fueron 41, 30, 09, 01, 35 y 21. Hubo 16 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 24 millones de pesos: 2 de Neuquén, 1 de Santa Fé, 1 de La Pampa, 1 de Chaco, 8 de Buenos Aires, 2 de Córdoba y 1 de Mendoza.