Quini 6: los resultados de este domingo 6 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de $12.000 millones para este miércoles.

Quini 6: los resultados de este miércoles 2 de septiembre de 2026

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3405 de este miércoles 2 de septiembre puso en juego un pozo millonario de más de 10.500 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.500 millones de pesos . Salieron los números 00, 45, 10, 26, 05 y 22. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.900 millones de pesos . Salieron los números 16, 22, 03, 02, 44 y 24. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.400 millones de pesos y salieron los números 14, 34, 07, 02, 38 y 25. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 370 millones de pesos; los números favorecidos fueron 38, 31, 10, 05, 02 y 08. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 12 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 12.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.