Resultados Telekino del domingo 6 de septiembre: números y el ganador de $504 millones

Conocé la grilla completa de números del sorteo 2444 del Telekino. Un afortunado logró los 15 aciertos y ganó más de 504 millones de pesos.

El Telekino tuvo esta vez un desenlace distinto al de la semana pasada: en el sorteo número 2444, realizado este domingo 6 de septiembre, apareció un ganador del pozo mayor después de que la jugada anterior quedara vacante.

La combinación ganadora del Telekino tradicional fue: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 25 . Con esa grilla se definieron los premios en todas las categorías del sorteo.

Por segunda vez en las últimas semanas, los 15 aciertos tuvieron un solo ganador, que se adjudicó un premio superior a los $504 millones. El hallazgo pone fin a la acumulación que había dejado vacante el sorteo anterior.

En las demás categorías también hubo movimiento. Con 14 aciertos ganaron 21 apostadores, que cobrarán $676.238 cada uno. En la categoría de 13 aciertos, 669 jugadores se llevaron $64.074 cada uno, mientras que con 12 aciertos la cifra de ganadores fue de 7.841, con un premio de $18.748 por cartón.

En paralelo se jugó el Rekino, la modalidad complementaria que acompaña al Telekino en cada sorteo. Los números ganadores fueron: 01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

En esta oportunidad, 20 ganadores acertaron la combinación del Rekino y se repartirán $262.981 cada uno.

Cómo se juega el Telekino

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales de la Argentina. Fue creado en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. El sorteo se realiza todos los domingos y se transmite en vivo por Canal 9.

Cada cartón trae impresos 15 números sobre un total de 25 posibles. Quien logra las 15 coincidencias con las bolillas extraídas se queda con el pozo máximo, como ocurrió en esta edición tras la semana en la que el premio quedó vacante.

Los ganadores tienen 15 días hábiles para reclamar su premio en las agencias oficiales de lotería, presentando el cartón original. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.

Con el pozo mayor ya definido, el próximo sorteo del Telekino arrancará nuevamente desde un monto base, aunque la expectativa entre los apostadores seguirá intacta domingo tras domingo en busca de un nuevo ganador.