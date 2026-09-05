Alerta por nieve: el estado de las rutas y un paso fronterizo cerrado

En medio de las condiciones adversas que afectan a gran parte de la provincia, Vialidad informó la situación de circulación de los principales caminos.

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas y pasos fronterizos.

La alerta por nieve en Neuquén mantiene bajo vigilancia el estado de las rutas y los pasos fronterizos de la provincia. Ante las bajas temperaturas y las fuertes heladas, Vialidad Nacional informó este sábado el parte de transitabilidad.

Según la información oficial, las condiciones meteorológicas exigen extremar los cuidados. Personal y equipos viales trabajan en diferentes sectores para mantener los caminos habilitados y asistir a los conductores.

En cuanto a los cruces internacionales, el paso Cardenal Samoré permanece habilitado, mientras que Pino Hachado estará cerrado durante toda la jornada.

Por su parte, el paso Icalma también se encuentra abierto.

Cómo están las rutas de Neuquén

Vialidad Nacional indicó que las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución. Sin embargo, las bajas temperaturas y las heladas provocan la formación de hielo en algunos sectores, una situación que puede reducir considerablemente la adherencia de los vehículos.

Por este motivo, se recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar las maniobras bruscas o de sobrepaso. También es importante consultar el parte oficial antes de iniciar cualquier viaje.

En las zonas afectadas por nevadas, el organismo nacional recordó que es obligatoria la portación de cadenas. Los conductores deben verificar previamente que sean adecuadas para las dimensiones de los neumáticos y conocer el procedimiento para colocarlas.

Pino Hachado permanecerá cerrado durante todo el sábado

La situación es diferente en el Paso Internacional Pino Hachado, que permanecerá intransitable durante toda la jornada. El informe señaló que la calzada está congelada y presenta baja adherencia.

En el sector también se registran bajas temperaturas y viento fuerte. A estas condiciones se suma la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Equipos viales trabajan en la zona, pero las autoridades determinaron mantener cerrado el cruce para preservar la seguridad de los viajeros. Por lo tanto, se solicita no dirigirse hacia el paso ni intentar avanzar por el corredor hasta que se comunique oficialmente su reapertura.

Qué pasa con Cardenal Samoré e Icalma

El Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, según el reporte actualizado de este sábado.

No obstante, la circulación debe realizarse con extrema precaución debido a la presencia de hielo en algunos sectores de la calzada y a las nevadas acumuladas. También se registran bajas temperaturas y fuertes heladas en el corredor.

El Paso Internacional Icalma, en tanto, también figura habilitado en el parte difundido por las autoridades.